L’A vol «diàleg» per la Funció Pública i DA aposta per canvis «menors»

El partit liberal ahir va comparèixer públicament per expressar la seva satisfacció després que el Tribunal Constitucional declarés la nul·litat de dos dels articles que L’A i el PS van esmenar en el recurs que van presentar contra la Llei de la Funció Pública el passat mes de març. Precisament, tal com va apuntar el conseller Ferran Costa, la formació veu en aquesta decisió judicial una oportunitat «per reobrir el diàleg que cal al voltant d’aquesta llei amb la participació de totes les parts implicades». El seus socis de Govern, DA, en canvi, consideren que l’abast de la modificació s’ha de limitar als dos articles que el TC ha declarat nuls.

De fet, el cap de Govern, Xavier Espot, en declaracions a l’ANA després de la seva primera visita oficial al Palau Episcopal per trobar-se amb el copríncep mitrat, Joan-Enric Vives, va destacar que amb la sentència de l’Alt Tribunal «l’estructura i les línies mestres de la llei han quedat validades», ja que només esmena dos articles que ell mateix va qualificar de «modificacions legislatives menors». «Amb el canvi que precisi en major mesura tant el comitè tècnic de selecció com la jornada laboral, salvaríem la inconstitucionalitat», va assegurar el cap de l’Executiu tot recordant que «s’ha de donar una oportunitat a la llei». Tot i que el text entrarà novament a tràmit parlamentari per canviar els dos articles declarats nuls, Espot va rebutjar anar més enllà i va reiterar que, en tot cas, podria retocar-se via reglament.

Posició divergent

Des de L’A, Costa va desmarcar-se de la tendència demòcrata tot argumentant que «de vies per esmenar la llei i per donar sortida a les demandes del col·lectiu de funcionaris, n’hi ha diverses». El liberal va recordar que en el seu programa electoral ja apuntaven que «cal modificar la Llei de la Funció Pública», de manera que la seva voluntat és mantenir aquest «compromís» i tornar a posar sobre la taula les negociacions per treballar en aquells aspectes que caldria replantejar.

El conseller liberal descarta la derogació del text legislatiu i remet els ciutadans a revisar el seu programa electoral

Pel que fa a la possibilitat de derogar el text legislatiu, Costa va remarcar que «tècnicament i jurídicament no és possible» i, de fet, va demanar als ciutadans que parin atenció a la semàntica del seu programa electoral, que puntualitzava que «farem una nova llei de la Funció Pública, consensuada amb els agents implicats [...]». «El que sí que podem fer és modificar-la tant com es pugui arribar a consensuar», va indicar el conseller liberal tot admetent que de moment ells i els seus socis de Govern encara no s’han assegut a tractar els diferents dossiers de manera individual.

De tota manera, Costa ja va alertar que «en qualsevol negociació, ambdues parts han de cedir en alguns dels propòsits que inicialment pretenien». I malgrat sostenir que la seva intenció és treballar amb un tarannà dialogant i atendre les demandes dels funcionaris, el dia abans els sindicats del sector públic ja van posar en dubte que els liberals puguin ajudar-los estant dins del Govern. De moment, van dir que es mantindran a l’expectativa dels passos que faci, però caldrà veure cap on es decanta la tendència després que demòcrates i liberals ja hagin manifestat posicions divergents sobre la redefinició de la llei.

L’A confirma Gallardo a Presidència i Economia

El conseller Ferran Costa ahir va confirmar que Jordi Gallardo estarà al capdavant del Ministeri de Presidència i Economia. Pel que fa als altres tres ministeris que assumiran, però, va indicar que encara no els han decidit i que treballen amb la propera setmana com a termini. «El que cal fer és trobar una bona composició d’Executiu amb persones altament preparades i que estiguin capacitades per tirar endavant les tasques que se’ls encomanin, més si estem parlant de constituir un Govern de coalició per a quatre anys», va indicar Costa. En referència a la paritat entre homes i dones en els seus quatre ministeris, va reconèixer que és un objectiu més que lloable i va confiar que algun dia s’arribi a normalitzar.