‘Mini youtuber’ solidària

Només té 7 anys, però quan se li posa una càmera al davant, la Llura Roure Olmo no es talla ni un pèl. Feia temps que reclamava poder fer vídeos de Youtube, però els seus pares no ho veien clar. Fins que finalment, davant la insistència, van accedir. Així va néixer el canal de Lluratuber, el sobrenom de la mini youtuber del país amb què la coneixen el miler de seguidors que té a la plataforma. Tot plegat és molt recent, tan sols fa cinc mesos que publica vídeos, però explica que en alguna ocasió ja ha coincidit amb alguns infants de la seva edat que l’han reconegut pel carrer.



I què fa Lluratuber? «La meva mare va tenir la idea de fer entrevistes a gent important del país i em va semblar una bona idea per fer promoció d’Andorra. A més m’agrada aprendre coses noves i conèixer gent», relata. I així va ser com tota la família es va implicar en un projecte que també li ha servit per guanyar autoestima després d’alguna mala experiència que prefereix no recordar.



Els pares, el Gerard Roure i la Patricia Olmo admeten que són totalment novells en aquest món, però s’han posat les piles per fer anar la càmera, editar els vídeos i penjar-los a la xarxa. I una cosa deixen clara: «No busquem finalitats econòmiques. Volem que ella s’ho passi bé», afirma el pare. La mare reconeix que si hi han de guanyar quelcom, «que sigui una beca per als estudis».

Solidaritat

Com si fos una professional, abans de posar-se davant la càmera «busco informació de la persona, per conèixer-los bé, i entre tota la família pensem preguntes». Un dels primers convidats va ser el pilot Albert Llovera. «En la primera entrevista estava súper nerviosa, però no em feia vergonya perquè no soc vergonyosa», confessa. I de la conversa amb ell en va sortir el neguit solidari. «Em va explicar que havia anat a Jordània a portar cadires de rodes amb Unicef i quan vam acabar vaig començar a fer moltes preguntes a la meva mare perquè jo també volia ajudar». I buscant, buscant, van conèixer el cas de l’únic infant que hi ha al país amb la síndrome de duplicació mecp2, una malaltia genètica minoritària.



«La meva mare va tenir la idea de fer unes polseres solidàries, amb el meu nom que venem i tots els diners que es recaptin aniran directes a la investigació», explica convençuda.



Fins ara pot presumir d’haver parlat, també, amb Javier Saviola, Carles Flinch, Koldo Àlvarez, Conxita Marsol o la bloguera, Judith Silvestre, més coneguda com a Pretty pastelitos, amb qui també va compartir una divertida tarda de cuina que es pot trobar a les xarxes de la bloguera. Els seus vídeos són en castellà «perquè tots els youtubers els fan en castellà i així hi ha molta més gent que els pot entendre i conèixer Andorra», explica. I si es tracta de parlar de futur, cap problema. D’idees en té i moltes. «Quan sàpiga més anglès m’agradaria fer un canal en anglès i ara estic preparant vídeos sobre jocs», detalla. I d’entrevistes també en té a l’espera: algun youtuber dels que viu al Principat i una que ens desvela orgullosa: «faré una entrevista al nou cap de Govern, Xavier Espot». I és que tot i la seva curta edat, la Llura ha aconseguit fer-se un lloc a la xarxa amb il·lusió, desimboltura i suport familiar.