El docent que perdria la plaça demana revisió d’examen

El docent que havia obtingut una plaça de funcionari en el concurs convocat el 2016 i que ara va suspendre una de les proves de l’edicte que s’està repetint ha demanat una revisió d’examen. Així ho va confirmar el secretari general del SEP, David Garcia, que va deixar clar que és un dret del qual disposa l’aspirant, tot i que al mateix temps va evitar posar en dubte els criteris de correcció. «Entenc que la feina estarà ben feta, però veig normal que demani una revisió», va exposar.



En aquest sentit, preguntat sobre les possibilitats que hi hauria de poder fer algun tipus de recurs o demanda contra el Govern davant del fet d’haver perdut un lloc de treball a causa d’un error de l’Executiu a l’hora de fer el concurs, Garcia va explicar que és «complicat». De fet, es tracta d’un escenari que es va plantejar des del moment que es va conèixer la situació i la possibilitat que algú perdés la feina, però els juristes consultats pel sindicat els han deixat clar que en la part retributiva no es pot reclamar perquè la persona en qüestió ha cobrat el salari que li tocava. I per al part de danys morals, «ens diuen que no valdria la pena iniciar el procés».



Amb tot, tenint present que un cop acabin tots els exàmens hi podria haver més persones que perdessin el seu lloc de feina, (cal tenir present que a les places afectades per aquest edicte s’hi accedirà per nota i, per tant, només els millors obtindran la feina) Garcia considera que abans de fer cap moviment seria millor esperar perquè en tot cas, si s’hagués de fer alguna acció, amb més d’un afectat podria tenir més força.

Alternativa

L’altra opció que podrien estudiar, com va admetre el mateix secretari general del SEP, seria buscar una via fora dels òrgans judicials. Provar una mediació amb l’Executiu o mirar d’arribar a algun acord que els donés dret a alguna compensació. Ara mateix, però, tot són possibilitats que estan a l’aire i que ningú ha plantejat de forma ferma.



Cal recordar que la pèrdua del lloc de feina d’aquest professor la va donar a conèixer el cap visible del sindicat de mestres la setmana passada després de l’assemblea que va celebrar el col·lectiu. Des del SEP es va valorar com una «molt mala notícia» que s’agreuja pel neguit que la situació es pugui repetir al final de tot el concurs. A més, encara hi ha altres recursos que es troben a tràmit i que no se sap com acabaran i si poden portar més perjudicis cap al col·lectiu.



El concurs públic que es va celebrar el 2016 el va anul·lar el TC després que en el primer recurs administratiu l’Executiu havia rebutjat les pretensions del recurrent. Arribats a l’última instància judicial que va donar la raó a la persona que va recórrer, el Govern es va veure obligat a repetir l’edicte des del moment en què havia estat impugnat. Així, a finals d’abril tant els mestres que havien aconseguit la plaça, com la resta que encara seguien en procés en aquell punt durant el 2016, van iniciar de nou els exàmens per aconseguir la plaça.