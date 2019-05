L’FC Andorra s’assegura la promoció a una jornada pel final

Recollir fruits. Això és precisament el que està fent l’FC Andorra. La feina ben feta d’aquesta segona volta els permet situar-se al capdamunt de la classificació per segona setmana consecutiva. A més, amb els resultats d’aquest cap de setmana, ja s’asseguren com a mínim la promoció d’ascens. I és que, l’empat a dos en el matx entre el Viladecans i el Borges Blanques, deixava sense opcions de lluitar per l’ascens directe el conjunt del Baix Llobregat.

Als tricolors, ahir els tocava enfrontar-se al Balaguer. L’equip de la capital de la Noguera no els va posar les coses fàcils però els andorrans van aconseguir guanyar per la mínima. Els primers 45 minuts de partit van ser avorrits. L’equip cuer estava tancat en defensa i no aconseguia passar de mig camp. Com a molt hi va haver alguna falta lateral i un còrner.

Pel que fa al conjunt del Principat, les centrades de Kiki no trobaven ningú que rematés i un xut de Marc Pujol es va quedava curt i no arribava a la porteria. L’ocasió de més clara la va tenir Andrés Jantus. Ferran Tacón servia una falta lateral i la centrada permetia a l’argentí rematar des del segon pal. Però el porter balaguerí la va saber treure molt bé. La mala notícia va ser la cinquena targeta groga d’Adria Vilanova, que no podrà jugar contra el Viladecans diumenge per saltar amb el colze.

A la represa, l’únic gol del partit no es va fer esperar gaire. Al minut 5 Nico Ratti va fer un servei de porteria llarg i una errada de la defensa del Balaguer permetia Tacón enviar la pilota al fons de la xarxa. I és que, Tacón s’esta convertint en l’aposta segura del club. Un títol que s’està guanyant després de reaccions com la del partit contra el Borges Blanques en què va revertir el 1-0 del minut 4 en nou minuts. A partir d’aquí, augmentava la pressió.

Al minut 62, Pujol la perdia i oferia a Marcel Ormo una ocasió. Fora. Al minut 67, un llençament de falta de Martí Riverola anava al pal. Però pocs minuts més tard Hichem Boumedol tornava a buscar l’empat. Aturada de Ratti. Al minut 87 tenien una altra ocasió frustrada i la tensió es podia palpar a l’ambient. S’esgotava el temps afegit i l’àrbitre sentenciava la victòria tricolor.