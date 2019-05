Bon paper dels andorrans a la Skyrace des Matheysins

D’altra banda, el corredor va destacar que les condicions van ser molt dures perquè a la baixada hi havia trams molt perillosos amb més d’un metre de neu en quasi 4 km del recorregut. Pel que fa a Sintu Vives, va ser 59è amb un crono de 3.00,50 hores i a un 16,50% del primer classificat.

En una cursa amb condicions meteorològiques adverses, Casal va completar el recorregut amb un temps de 2.42,14 hores, a un 4,55% del guanyador, que va ser el rus Bartlomiej Przedwojewski. Un registre que li va permetre ser el 16è classificat. En aquest sentit, el petit dels Casal va indicar que «ha estat una cursa on hi havia molt nivell, ja que en només cinc minuts de diferència, hem passat la línia de meta quasi 18 corredors».

Per El Periòdic

