Compromís X La Seu apel·la al vot útil per al canvi

Compromís X La Seu apel·la al «vot útil per posar la Seu en marxa». La formació encapçalada per Òscar Ordeig va celebrar el passat diumenge l’acte central, que va omplir la Sala de Sant Domènec i en la qual també van intervenir la número dos, Carlota Valls, i el número tres, Joan Barrera.



En el seu discurs, l’alcaldable de Compromís va assegurar que «hi ha en joc dos models». Ordeig va detallar que creu que cal «triar entre retrocedir o avançar; pròrroga als 16 anys de CiU i ERC o nova etapa; 32 anys de CiU al Consell Comarcal o canvi de progrés; grans superfícies a la carretera o comerç i supermercats al centre; urbanisme a mida o llei igual per a tots; magatzem innecessari de les brigades d’obres o residència de gent gran». En aquesta mateixa línia, el cap de llista també va contraposar «un hospital amb menys serveis o recuperar llits, personal i especialitats; més desplaçaments a Lleida o nou conveni amb l’Hospital d’Andorra; seguir perdent població i renda o generar progrés; espai públic degradat o bé impecable; promeses incomplertes o complir la paraula, i la Seu d’uns quants o la Seu de tots».



Ordeig va concloure que «ara sí» s’obre una possibilitat de «canvi», i va fer una crida a votar. I va afegir que se senten «preparats per obrir una nova etapa, que aposti per la transparència i la participació i que escolti els ciutadans, sense entramats de societats que dificulten el control».



Carlota Valls va advocar per «una Seu educadora i on els joves s’hi vulguin quedar», que va considerar que passa per potenciar serveis socials i que aquests tornin a ser plenament gestionats pel municipi. Valls també va proposar crear la Regidoria de la Dona, per habilitar-hi espais de suport, i fomentar «l’educació en valors», impulsant «programes per educar en el respecte, especialment de persones que pateixen discriminació».