Detingut el propietari d’un pis per canviar el pany al llogater sense el seu consentiment

La Policia va arrestar la setmana passada el propietari d’uns immobles acusat de canviar el pany al llogater sense el seu consentiment. Els agents van ser requerits al domicili de Sant Julià perquè l’inquilí no podia entrar. Tot i que l’arrendador va argumentar una problemàtica econòmica –el llogater no pagava la renda–, canviar els panys de les portes del pis i el traster, tal com va fer, no és lícit i se’l va acusar d’un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili. Aquesta va ser una de les 15 detencions que va efectuar el servei de l’ordre la setmana passada, entre les quals quatre persones van ser controlades per violència en l’àmbit domèstic.



Dues parelles van ser detingudes per sengles agressions mútues. El primer arrest es va produir a Encamp dilluns passat quan els agents van ser requerits en un domicili particular per una desavinença de parella que va derivar en una agressió mútua entre una dona i un home residents de 24 i 23 anys, respectivament. El segon es va dur a terme dijous, també a Encamp, per idèntics motius que el primer entre una dona resident i un home no resident de 31 i 41 anys, respectivament. L’home, però, també va ser arrestar per desobeir una ordre d’expulsió administrativa del país per un període de cinc anys.

Sis conductors ebris

Els agents van controlar sis conductors ebris a la xarxa viària. La taxa d’alcoholèmia més alta la va donar un home resident de 58 anys, que el dimecres al vespre va bufar 2,87 grams d’alcohol per litre de sang, quasi sis vegades més que l’índex permès. A més, va provocar un accident amb danys materials a causa del seu estat d’embriaguesa. La taxa més baixa la va donar un jove resident de 18 anys, que va donar 0,98 g/l la matinada de dissabte en un control rutinari. En general, la taxa mitjana va ser d’1,73 g/l i tots els arrestats van ser homes d’una mitjana d’edat de 44 anys.