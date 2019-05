Les feministes lamenten que el pacte de govern no inclogui la igualtat

«Per a la foto s’han esmerat molt i els ha quedat perfecta. Tenim síndica i subsíndica i també Govern paritari», va valorar ahir la presidenta d’Acció Feminista, Antònia Escoda. Des de l’Associació de dones (ADA), la seva presidenta, Montse Nazzaro, va celebrar la formació del nou Executiu i va considerar que «si les dones som la meitat a tot arreu, és evident que també ho hem de ser al Govern».



Ara bé, ambdós col·lectius es van mostrar expectants i, tot i congratular-se per aquest primer «petit gran pas», van coincidir a assenyalar que caldrà veure com l’Administració aconsegueix millorar a la pràctica la situació social i laboral del gènere femení: «Esperem que demostrin que realment tenen un esperit feminista i que això es tradueixi en polítiques d’igualtat efectives», va dir Escoda. Per la seva banda, Nazzaro va desitjar que tant les dones com els homes que formen el nou Govern «estiguin allà perquè realment ho valen i no per crear un Govern paritari només per quedar bé».



Malgrat la bona notícia, Escoda va lamentar que en els 13 punts del pacte de formació de govern entre DA, L’A i CC no es fes cap referència a la igualtat, «de manera que entenem que no és una de les seves prioritats».

Secretaria d’Igualtat

Una de les principals demandes d’Acció Feminista durant la campanya electoral va ser que el nou Executiu creés un Ministeri d’Igualtat. «Com això no ho han fet, esperem que formin una Secretaria que depengui del cap de Govern», va desitjar Escoda, ja que a parer seu, «si el que volem són polítiques transversals», aquestes han de dependre directament del màxim mandatari.



Tanmateix, la presidenta d’Acció Feminista va recordar que quan l’actual cap de Govern, Xavier Espot, era ministre d’Afers Socials «vam aparaular treballar en una Llei d’Igualtat» i, per tant, aquesta continuarà sent la seva principal petició. L’altre punt serà, «evidentment», l’avortament: «El referèndum que proposaven els liberals no era la nostra demanda, però és significatiu que quan els polítics s’asseuen a negociar, el primer que salti siguin els drets de les dones», va dir.



Amb tot, Acció Feminista i l’ADA aposten per donar un vot de confiança al nou Govern.