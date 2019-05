La 7a edició de l’Ull Nu arrenca amb un homenatge a Aguareles

La setena edició del Festival Audiovisual de Joves Creadors, Ull Nu, va arrencar ahir a la tarda amb l’exposició [De]format, un homenatge al fotògraf andorrà Pep Aguareles. Segons va explicar el comissari i programador, Lluis Casahuga, la mostra ha estat ideada en base els pioners del món audiovisual i a Aguareles, qui a més de ser fotògraf, també va treballar en la «videocreació i el videoart, tant pedagògic com divulgatiu». Gràcies al nou conveni institucional i a l’augment de les subvencions públiques, va explicar Casahuga, l’organització ha apostat enguany per la difusió de diferents alternatives audiovisuals i, per primera vegada, també s’exposen obres «que surten dels estàndards», així com «la part de carrer».



En total, hi ha 14 punts, alguns dels quals són a l’aire lliure, per tal que «tot tipus de públic i de totes les edats pugui gaudir de l’art». En aquest sentit, el comissari va avançar que dues d’aquestes instal·lacions són interactives, a més d’un màpping –situat a la plaça del Consell– que permet a petits i grans omplir d’imaginació i color la façana de la Casa de la Vall. Concretament aquesta activitat, s’emmarca dins la celebració del 600 aniversari del Consell de la Terra i per celebrar-ho l’artista Carrie on Art també farà una il·lustració in situ.



A més del màpping, destaquen altres activitats com el Hexx One –amb 7.200 leds sincronitzats amb música–, el Rythmus –instal·lació que fa visible els batecs del cor a través de cicles de llum– o la Fuga –un conjunt de rajoles que quan es toquen en grup emeten diferents sons i imatges projectades–. L’entrada a qualsevol d’aquestes instal·lacions és lliure i es poden gaudir entre les 21.00 i les 0.00 hores al Centre Històric d’Andorra la Vella fins dissabte.

Dins la programació del festival, també hi ha diverses sessions infantils, concerts, conferències i tallers.

Concurs

Pel que fa al concurs de llargmetratges, El increíble finde menguante de Jon Mikel Caballero va donar el tret de sortida ahir el vespre. Avui serà el torn de Mikele d’Ekhiñe Etxeberria, un documental que tracta com una adolescent «diferent» vol viure la vida al màxim, però té por de ser etiquetada o jutjada per la societat. Aquesta nit també s’estrenarà La veda de Paco Chanivet, «un videoart entre el cinema d’assaig i el videosouvenir» que abarca diferents històries vinculades a les relacions familiars.



El concurs tancarà demà amb Young & Beautiful de Marina Lameiro, però el públic podrà gaudir de la resta d’activitats fins a aquest diumenge.