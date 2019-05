La delegació més petita

La delegació andorrana que participarà en els propers Jocs dels Petits Estats Europeus que se celebraran del pròxim dilluns 27 de maig a l’1 de juny a Montenegro, serà la més petita de la història. En aquest sentit, des dels primers jocs de San Marino 1985, el Principat durà la participació més modesta, molt lluny dels 49 atletes de San Marino 2017 o dels 71 d’Islàndia 2015.

De la Rua no serà substituïda encara que podria viatjar amb la delegació, igual que Recouderc

En aquest sentit, encara que en un principi es va anunciar una delegació de 27 esportistes que participaran en atletisme, judo, natació, petanca, tennis, tir i voleibol platja, aquesta s’ha vist reduïda després que Leyre de la Rua passés ahir per quiròfan després de ser atropellada entrenant davant de l’Estadi Comunal dimarts. L’atleta pateix una triple fractura al braç dret i, per tant, es perdrà la competició, malgrat això, si es troba amb ànims i recuperada, no es descarta que viatgi amb els seus companys aquest diumenge per animar-los i per ajudar amb el que pugui.

Per un altre costat, Laurent Recouderc també és dubte per molèsties al genoll i podria ser baixa a la prova, de manera que la delegació es podria reduir fins als 25 atletes. Avui sabrà si pot competir.

En aquest context, el president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Jaume Martí, va explicar ahir que «volem repetir els èxits de l’any 2017» encara que «no serà gens fàcil perquè Montenegro és un país amb molt nivell esportiu i té un gran potencial, de ben segur que estaran molt ben preparats per competir a casa». «Els atletes es trobaran el millor nivell i San Marino i Andorra ens estarem barallant per la darrera plaça en el medaller perquè Liechtenstein té un gran nivell i està per sobre», aclaria. Així, «no s’afegirà ningú més a la delegació perquè no hi ha cua, ja portem a tothom que podem». «Ja m’agradaria que tinguéssim cua», sentenciava. També va voler agrair «l’esforç dels atletes» i va recordar que aquests jocs són una preparació de cara als de 2021, que es disputen a casa.

Jiménez, l’esperança

A més a més, va destacar la importància del fet que la jove promesa Vicky Jiménez competeixi perquè «és molt important». «S’ha de subratllar la seva participació pel palmarès que té amb tan sols 13 anys, havent guanyat el Roland Garrós o el Mútua Madrid sub-16», reiterava i recordava que «és una prova que ofereix un ambient de país perquè és una de les poques en les quals participen nacionals i residents, i això s’ha de destacar».

Per la seva banda, Jordi Orteu, cap de missió, va indicar que les opcions de medalla «poden ser amb tots els esports» i que «en vòlei platja hi ha molt de nivell però hi ha dos atletes del millor d’Europa, que són de Mònaco». «Podem obtenir medalla amb algú de judo o amb el

Pol Moya en atletisme, a més de la Vicky Jiménez, que té opcions, encara que és molt jove i competirà amb persones que li doblen l’edat», exposava.

En aquesta línia, el tennista Ricardo Rodeiro va comentar ahir que Jiménez «té un currículum impressionant, és dels millors que pot tenir per l’edat que té, ara fa una o dues setmanes va guanyar el Màster de Madrid sub-16 i està preparada per competir amb noies de molta més edat que ella». «Amb la Vicky tenim possibilitats i també amb el Laurent, encara que sense ell, és més complicat, és una baixa molt important, així que esperem que arribi i que, com a mínim, pugui viatjar», assenyalava i recordava que «és molt interessant que tant pare com filla puguin competir junts». «Penso que poden fer un bon paper», sentenciava.

D’altra banda, la judoka Alda Babi, que vol aconseguir una medalla i que participa per quarta vegada en uns Jocs dels Petits Estats, va explicar que «personalment, la meva idea és anar a fer medalla», encara que «és difícil perquè aquest any hi ha dos participants per equip de cada país i, per tant, tindrem molta més gent». «La medalla l’estic perseguint des de fa uns anys», manifestava i afegia que pel que fa a la competició per equips, «el nostre problema és que només som dues noies i ens en falta una per completar l’equip, però ho lluitarem al màxim. En altres edicions hem pogut aconseguir medalla sent dos participants i en aquesta edició, volem repetir».

També va recordar que és de les més grans i que «em tocarà fer el rol de veterana». «Ens avenim tots molt bé i això ens dona motivació, som una pinya», puntualitzava. «El fet de tenir els Jocs cada dos anys, aporta motivació als més joves que ens veuen i als més petits de la base i, per tant, de cara a 2021, és important», reiterava i afegia que «intentarem fer el millor paper».