Els principals reptes de la legislatura

Xavier Espot, cap de Govern

Garantir la sostenibilitat de les pensions és un dels principals reptes que encara Espot al capdavant del Govern. Per aquesta raó «una de les mesures que contemplem» és la pujada de les cotitzacions. Respecte la congelació dels arrendaments, va mostrar-se prudent perquè aquesta mesura «era de caràcter conjuntural mentre no vagi a menys la situació d’urgència social».

Èric Jover, ministre de Finances

Suplirà al ministre Cinca, «qui ha deixat el llistó molt alt» i es proposa d’assolir «unes finances de l’Estat equilibrades». En la línia de recollir l’herència rebuda, Jover va manifestar la seva intenció de «seguir fent homologables» els estàndards internacionals fixats al Principat. A més, va assegurar que durant la transformació del sector financer«hem de ser al seu costat».

Joan Martínez Benazet, ministre de Salut

Benazet va sostenir que la reformà sanitària «és una roda que comença a rodar i s’han d’afegir moltes peces al darrere. Quant a la implantació de la història clínica compartira va dir que «va a bon ritme», tot i que va recordar que al pròxim setembre s’activarà «l’estructura relacionada amb el metge referent», que s’encarregarà principalment de les malalties cròniques.

Jordi Torres, ministre d'Ordenament Territorial

En funció dels informes que rebin i la reunió que mantinguin amb la plataforma valoraran la possibilitat de construir l’heliport. A més, la posada en marxa de la seu de la Justícia, el desviament d’Ordino a la Massana i projectes «de millores en l’embelliment» són algunes de les qüestions que vol tractar en aquesta nova etapa al capdavant del ministeri d’Ordenament Territorial.

Maria Ubach, ministra d'Afers Exteriors

Tenint en compte que la negociació de l’acord d’associació serà pilotada per la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus, depenent del cap de Govern, Ubach va fixar com «un repte» l’organització de la Cimera Iberoamericana al 2020, així com també «les relacions bilaterals» amb d’altres Estats i «les relacions multilaterals» amb organismes internacionals.

Sílvia Calvó, ministra de Medi Ambient, Sostenibilitat i Agricultura

Repeteix en el càrrec i va subratllar que aquesta legislatura una de les prioritats serà el desenvolupament de la llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, així com també la protecció del medi natural. A més, Calvó va afirmar que incorporarà a la feina de la seva cartera «un dels projectes estrella de L’A», que és la creació de la reserva de la biosfera.

Ester Vilarrubla, ministra d'Educació

La prioritat de Vilarrubla és «donar continuitat i refermar tots els projectes» que ja estan iniciats pel ministre sortint Èric Jover. Ara bé, amb visió de futur va contemplar el desplegament del programa educatiu Permsea «com a línia pedagògica de totes les corrents europees més avançades» per tenir «joves competents».

Jordi Gallardo, ministre de Presidència i Economia

Gallardo va considerar la seva cartera com «un ministeri clau i estratègic» i demanarà al ministre sortint Gilbert Saboya que l’expliqui «la complexitat de tots els dossiers». En aquest sentit, va apostar per «simplificar les traves i escurçar la tramitació» de la diversificació econòmica «que tots volem» i de la inversió estrangera «que tots necessitem».

Victor Filloy, ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut

La problemàtica d’habitatge i la manca de lloguers serà una qüestió que caldrà tractar en profunditat «per veure quina és la necessitat i què està resultant de la Llei de mesures urgents». Per això, Filloy no va descartar la possibilitat de construir pisos socials o congelar els contractes d’arrendament. Amb tot, va demanar «esperar uns dies per saber com funciona el ministeri».

Judith Pallarés, ministra de Funció Pública

«El primer que s’ha de fer és recuperar el diàleg», va sostenir Pallarés sobre la controvertida Llei de funció pública. Respecte a les possibles modificacions que aquesta pugui tenir va expressar que «és un debat que tindrem internament dins del Govern». A títol personal va reivindicar que la funció pública «és un dossier que he seguit mentre estava al Consell General».

Verònica Canals, ministra de Turisme

La nova ministra de turisme va assenyalar tres eixos amb els quals tractarà de potenciar la marca Andorra: la qualitat del producte, diversificació del producte i la desestacionalització». Per dur-ho a terme pensa «convocar a tots els actors del sector per intentar formar un consens». «Quant al «tema candent» de Vallnord va dir que l’estudiarà conjuntament amb els comuns.

Josep Maria Rossell, ministre de Justícia i Interior

Com a titular d’Interior, Rossell va obrir la porta a analitzar si cal incorporar batlles especialitzats per poder evitar les recusacions i així reprendre el judici del cas BPA. Quant a l’àmbit policial, va pronunciar que «una de les primeres qüestions a abordar» serà valorar si és necessari augmentar la plantilla del cos amb nous edictes.