Marticella demana «seny» per no «contaminar» la temporada d’estiu

Pal Arinsal va presentar ahir l’oferta d’activitats d’estiu amb uns objectius «molt ambiciosos» que esperen que no es vegin condicionats pel possible trencament de la marca Vallnord. De fet, tant el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització del comú de la Massana, Sergi Balielles, com el director general de Pal Arinsal, Josep Marticella, van demanar tranquil·litat per afrontar la situació.



«El primer que vull dir és que hem de ser conscients que de tot el que parlem se’n fa ressò i el que hem de transmetre són termes positius. Estem parlant de la temporada d’estiu i no voldria que això afecti i contamini aquest estiu», va manifestar Marticella, afegint una segona petició: «val la pena que hi posem seny. El que dictarà el futur de tot això finalment serà el client i és a qui menys ha d’afectar aquesta situació». De fet, va remarcar que «som adults i professionals i estem suficientment preparats pe afrontar aquestes situacions de la millor manera i sobretot generant calma als mercats. El que no podem és generar situacions de controvèrsia i complexitat».



Tot i el clam per transmetre «calma» i donar-se marge per «trobar la millor fórmula per a tots plegats», el responsable de Pal Arinsal va assegurar que no des dels mercats internacionals no els han transmès neguit. «Ja hi estan acostumats», va afirmar, recordant que els darrers anys cada societat ha comercialitzat pel seu compte i «hi hem sortit guanyant».

Sortida

Balielles i Marticella tampoc van voler anticipar esdeveniments. «Hem de veure com li donem la volta a la situació», va exposar el director general de l’estació, insistint en què «val la pena que hi posem seny tots plegats» i tenint molt clar que «és el client qui ha de marcar la pauta».



Des de la vessant comunal, també es va enviar un missatge de «tranquil·litat» demanant que es doni temps per complir amb totes les etapes que han de venir. «El temps dirà, però no ens podem precipitar. S’ha de ser prudent i les decisions s’hauran de prendre en funció del què vulgui fer cada soci». A més, tot segueix pendent de la reunió que han de mantenir la setmana que ve Joan Viladomat i David Baró. Encara que si les postures no s’acosten, el conseller massanenc va admetre que s’haurà d’encarregar un estudi per determinar el valor de la marca.

Estiu

Pel que fa a la temporada d’estiu, Marticella va detallar que esperen arribar a 60.000 clients, el que suposaria un increment de l’11%, a més de fer créixer un 20% les vendes i assolir dos milions d’euros de facturació. «Ens hem posat molta pressió, però creiem que ho podem aconseguir», va afirmar, escudant-se en el bon ritme de vendes del forfet Sky&Bike o l’èxit del Bike Friday. D’aquesta manera, si es compleix l’objectiu de facturació, l’estació seguirà generant durant l’estiu el 10% dels ingressos de tot l’any.



Amb les propostes per aquesta temporada, «volem ser un referent al sud d’Europa» i consolidar la desestacionalització. Així doncs, a banda dels esdeveniments esportius, es fa una aposta decidida per la restauració. Els visitants podran anar a sopar al Pla de la Cot (es preveu arribar al miler), on s’il·luminarà el camí d’accés i s’oferiran nits dedicades a l’astronomia. Al telefèric d’Arinsal s’oferirà un aperitiu d’alçada quan el giny es trobi al punt més alt del seu recorregut.



Quant al bike park, obrirà portes dissabte amb la posada en marxa de la part baixa. Serà a partir del 14 de juny quan estarà a ple rendiment. En aquest cas s’ha decidit apostar pel bike school i fent cas a les enquestes de satisfacció, s’amplien els horaris d’obertura del parc.



Per últim, també hi haurà novetats al mountain park, amb un nou circuit de conducció de vehicles i l’oferta de paddle surf a les basses del pic del Cubil, a més de les tradicionals excursions.