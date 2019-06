Les consultes per adoptar menors creixen un 10% durant l’any 2018

El nombre de famílies ateses pel Servei d’adopcions al llarg del 2018 va augmentar un 10% en comparació amb l’any anterior, segons fonts del de l’Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Així doncs, el Servei d’adopcions va atendre un total de 67 consultes, essent l’assessorament i l’orientació la demanda més sol·licitada per les famílies. Respecte al total de famílies que van dirigir-se a l’organisme, un total de 24 van manifestar el seu interès en adoptar, el que constata la lleugera tendència positiva dels darrers anys malgrat els canvis legislatius dels països d’origen per evitar pràctiques il·lícites.

Amb tot, des del Servei d’adopcions van matisar que no es tracta que el desig exprés d’adoptar s’hagi incrementat, sinó que més aviat correspon a la voluntat d’explorar possibilitats alternatives a la paternitat. En aquest sentit, durant l’any 2018, un total de nou famílies van finalitzar el seu procés d’adopció o, en el seu defecte, van rebre la seva assignació. D’aquesta suma es desprenen sis adopcions de caire nacional, cinc de les quals estan relacionades amb l’adopció del fill del cònjuge i només una d’elles va ser una adopció derivada d’un llarg procés d’acolliment familiar, fruit d’un centre de menors. A nivell internacional es van rebre tres assignacions procedents de Colòmbia, tot i que encara no s’ha materialitzat el procés judicial d’adopció. Precisament l’alentiment dels processos d’adopcions internacionals és un dels obstacles que frena a algunes famílies a l’hora de decidir-se per acollir un nou infant.

Adopcions del fill del cònjuge

Quant als casos d’adopció del fill del cònjuge, un dels patrons més habituals és el d’una parella del mateix sexe que opta per la reproducció assistida o també, en menor mesura, el d’un infant orfe. En ambdues situacions i qualsevol altre d’adopció del fill del cònjuge, el procediment estableix que, una vegada sol·licitada la petició al Servei d’adopcions, l’organisme públic s’encarrega d’elaborar un informe psicosocial que tramet a la Batllia, qui té la darrera paraula per donar el vistiplau a aquest recurs de protecció a la infància.

Perfil de les adopcions

Pel que fa al gènere, les dades van revertir-se en comparació amb anys anteriors i van haver-hi set casos d’adopcions de nens enfront de dues nenes. En relació amb l’edat, sis menors es van comprendre en la franja d’edat situada entre els 0 i els 3 anys —dos dels quals són assignats d’adopció internacional—, dos infants es van ubicar entre els 7 i els 9 anys i finalment va haver-hi també un nen major de 10 anys.

El nou conveni amb Equador

una de les novetats d’enguany i que l’exministre portaveu del Govern Jordi Cinca va donar a conèixer és el nou conveni assolit amb l’Equador perquè les famílies andorranes puguin acollir infants del país llatinoamericà, que gaudeix d’una legislació més laxa vers l’estructura familiar i que té un tempo d’una mitjana de dos anys pel procés adoptiu, substancialment inferior en comparació amb d’altres països. A banda de l’Equador, Andorra també tramita adopcions internacionals amb Filipines, Xile, la República Dominicana, Eslovàquia, Colòmbia i Brasil.