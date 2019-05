El María Moliner manté els dos centres quatre anys més

Els pròxims quatre anys el col·legi María Moliner continuarà distribuït en dos centres educatius, un d’educació infantil i de primària a Escaldes-Engordany, i un de secundària i batxillerat a la Margineda, després a l’acord arribat a la comissió mixta hispanoandorrana en matèria educativa que es va realitzar abans de les eleccions generals al Principat i que es dissolgués el Govern. D’aquesta manera es retarda la possibilitat d’unir en una mateixa instal·lació els diferents estudis.



L’ambaixador espanyol, Àngel Ros, va assenyalar que tot i la petició que s’havia fet amb anterioritat al Govern andorrà, es pren la decisió de mantenir la situació actual perquè el nombre d’alumnes que integren el sistema educatiu espanyol al país s’ha estabilitzat els últims anys fins a arribar als 3.000 alumnes. Entre els nous projectes estan els estudis de Formació Professional que oferirà al centre de la Margineda a partir d’aquest curs vinent, «màxim el proper», va assegurar Ros. La conselleria d’Educació de l’ambaixada va realitzar reunions amb diverses associacions empresarials i amb la Cambra de Comerç d’Andorra per definir quines són les demandes existents i tenir clars quins «aspectes no estan coberts» per a la Formació Professional, i que «tinguin sortida» en l’àmbit laboral. Per aquest motiu s’opta pels estudis de Turisme i de Farmàcia.



El sistema educatiu espanyol viu una situació «d’estabilitat», després del tancament de centres i unir-ho en el María Moliner. Les clausures i el canvi d’accionariat a l’Agora «va incidir negativament en el nombre d’alumnes», però actualment «s’ha recuperat» i «té un nivell de prestigi alt». A la reunió de la Comissió mixta també es va acordar realitzar els propers anys obres de condicionament als dos centres, com millores en l’accessibilitat.