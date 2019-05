Tot a punt per a la 18a edició del Mercat Medieval

La Seu d’Urgell ho té tot a punt per a la divuitena edició del Mercat Medieval dels Canonges, que tindrà lloc aquest pròxim cap de setmana, 1 i 2 de juny. El programa de l’esdeveniment aposta enguany, a més de cercaviles i espectacles diversos i parades d’artesania, alimentària i no alimentària, per la gastronomia medieval i la música tradicional del Pirineu.



Les principals novetats que presenta aquest any és la proposta anomenada Menges Medievals on hi participaran 13 establiments de restauració i forns pertanyents al gremi de forners que completen i amplien l’oferta gastronòmica del Mercat Medieval dels Canonges. D’aquesta manera, urgellencs i visitants tindran l’oportunitat de tastar el gust medieval de muntanya: panades farcides de poma, panses, mel, mató i canyella amb menta, torrades de sègol amb pernil i salsa de mostassa, crema d’ortigues i graellades de carns amb salsa d’almadroc. Val a dir que en el programa de mà editat per l’ocasió es pot trobar els diferents establiments que hi participen, així com les tapes, els plats o les menús medievals que ofereixen durant tot el cap de setmana. A més a més, també hi haurà 7 punts d’oferta gastronòmica dins del recinte del mercat medieval.

Sopar medieval

Per segon any, l’Associació de Veïns i Comerciants del Casc Antic organitza per dissabte 1 de juny un sopar medieval obert a tothom, que s’iniciarà a dos quarts de deu de la nit i tindrà lloc a la plaça del Pati Palau. Aquest sopar comptarà amb un menú tret de l’època medieval que consistirà en d’un timbal d’amanides dels canonges, de primer plat, seguit de fideus del Pastor Climents i per postres pomes de Palau farcides de crema.



Els tiquets es poden adquirir a Llenceria Fina, al Forn Duat o a la Perruqueria No t’ho perdis. També es podran comprar al mateix vespre del sopar al pati palau. El preu del tiquet del sopar és de 16 euros per als adults, i 10 euros per als infants (fins als 9 anys).



El sopar medieval estarà presidit pels Gegants de la Seu d’Urgell i amenitzat amb música i danses tradicionals per Estremòfils. També enguany s’anima des de l’organització als comensals que es presentin amb vestimenta «medieval».

Més propostes

El Mercat Medieval dels Canonges presentarà un total de 95 parades d’artesania, tant alimentària com no alimentària, que es concentrarà al llarg i ample del carrer del carrer dels Canonges.



També hi haurà propostes per al públic familiar amb un total de 18 activitats per als més petits, que aniran a càrrec de dones de la ciutat.

Com en cada edició, la programació d’aquest cap de setmana medieval a la Seu d’Urgell es completa amb actuacions de 14 grups i entitats, dels quals quatre són vinguts de fora –però que ja són tot un clàssic– i 10 entitats o botigues de la ciutat com l’Escola Municipal de Música, el Grup de Diables de l’Alt Urgell, Kids&us, el col·legi La Salle, el patronat del Retaule de Sant Ermengol, el Museu Diocesà d’Urgell, l’Espai Ermengol, Allau, Merceria Cal Bundancieta i l’Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic, va informar Ràdio Seu.