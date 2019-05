El consum d’energia també s’incrementa un 7,5%

De gener a abril del 2019 hi ha hagut un consum de 82.523 TEP i de 216.465 MWh, el que va suposar una variació del -2,3% en TEP i una variació del -5,8% en MWh, respecte al mateix període de l’any 2018. Quant a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, el consum d’energia va ser de 220.749 TEP i de 545.987 MWh, fet que va comportar una variació percentual respecte al mateix període anterior del +1% pel que fa al consum en TEP i del -3,7% pel que fa al consum en MWh.

El consum d’energia durant el mes d’abril del 2019 va ser de 18.675 TEP (tones equivalents de petroli) i de 44.217 MWh (megawatts hora), fet que va suposar una variació positiva respecte al mes d’abril de l’any anterior del 7,5% per al consum en TEP i una variació negativa del 3,1% per al consum en MWh, segons va informar ahir el Departament d’Estadística del Govern.

Per El Periòdic

