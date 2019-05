El Pas demana una nova campanya publicitària al juny

Els comerciants del Pas de la Casa proposaran a Andorra Turisme que impulsi una nova campanya publicitària, com la que actualment està en marxa, per «reactivar» el poble fronterer del nord, va anunciar ahir el president de l’associació de comerciants d’Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carria. La idea, que encara s’ha de traslladar a la parapública, és que la nova campanya s’iniciï a mitjans de juny i s’allargui a mitjans de juliol.



La voluntat dels comerciants del Pas és que, igual que la campanya que actualment està en marxa, també es promocioni la compra de productes al poble amb sortejos. La diferència que demanen és que la nova publicitat s’adreci tant a residents com també a turistes francesos. D’aquesta manera, la intenció és que serveixi per donar un nou impuls al comerç del Pas de cara a l’estiu després dels 18 dies de tancament de l’RN22.

Carrié també reclama reunió amb el Comú d’Encamp i el Govern per conèixer de primera mà les ajudes anunciades i les quantitats econòmiques que rebrà cada comerç segons les pèrdues ocasionades. «Hi ha molta gent que no ho té clar», va assenyalar.