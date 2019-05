‘Wolfgang’ tindrà segona part i una pel·lícula dirigida per Ruiz Caldera

L’obra que va rebre el Premi Carlemany per al foment de la lectura 2016, Wolfgang (extraordinari), de l’autora Laia Aguilar, ja encadena cinc edicions en català i una publicació en castellà. I, tal com va destacar la directora de l’editorial Columna Editors, Glòria Gasch, ahir en el marc de la presentació del guardó del 2018, la novel·la tindrà una segona part i es convertirà en pel·lícula.

De fet, Wolfgang (extraordinari), que explica la història d’un nen d’11 anys amb un coeficient intel·lectual de 152 a qui se li mor la mare i ha d’anar a viure amb el desconegut del seu pare, ha tingut molt d’èxit i, segons va destacar Gasch, els mateixos joves són qui van demanar la continuació de la novel·la, ja que en la primera descobrien el secret de la mare mentre que ara reivindicaven saber el del pare. La continuació veurà la llum el proper 19 de juny sota el títol de Wolfgang, el secret del pare.

«L’autora de la novel·la ja ha començat a escriure el guió de la pel·lícula i, de fet, amb tota probabilitat, la direcció anirà a càrrec d’un director molt conegut i important, el català Javier Ruiz Caldera, que està entusiasmat amb el projecte», va avançar la directora de l’editorial. Ara mateix, ja han començat a treballar en el càsting per elegir els personatges que hauran de protagonitzar el llargmetratge. De fet, la directora general de Cultura, Montserrat Planellas, no va descartar que aquesta pugui ser la pel·lícula subvencionada des del departament. «Si una part de l’equip cinematogràfic és andorrà o una part del llargmetratge es roda al Principat, ja és suficient», va dir amb tota seguretat.

Gran credibilitat

El Premi Carlemany 2017, que va ser per a Rut Sense Hac, de Muriel Villanueva, també ha estat reeditat i, tal com va posar de relleu Gasch, «ha rebut molt bones crítiques». Segons el seu parer, «hem aconseguit consolidar aquest guardó com una marca de gran credibilitat, ja que els llibreters sempre volen tenir-lo», va destacar l’editora. En aquest mateix sentit, en el marc del lliurament del premi, el cap de Govern, Xavier Espot, va posar en valor la seva consolidació i tasca transversal.