Cap queixa a l’UHA pel no increment de l’IPC als hotelers

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va anunciar a principis d’aquesta setmana que el sindicat havia rebut «una allau de queixes» de treballadors de l’empresa privada a qui no els han augmentat l’IPC (un 0,7%) als seus salaris, tal com estableix la nova llei. Segons va explicar Ubach, la majoria de demandes provenien de persones que treballen al sector del comerç o l’hoteler, «que és on hi ha el gran gruix de persones que tenen salaris inferiors als 24.000 euros anuals». Tot i això, la directora de la Unió Hotelera (UHA), Sarah-Jane Giménez, va assegurar que a l’entitat no li consta cap queixa i que no han rebut cap mena d’informació al respecte.



D’altra banda, Giménez va avançar que la junta hotelera es reunirà pròximament per acordar un seguit de mesures i demandes per a la nova ministra de Turisme, Verònica Canals. Així mateix, la directora de l’UHA també va explicar que durant la precampanya electoral li va fer arribar a l’actual cap de Govern, Xavier Espot, «un llistat amb 30 o 40 punts», en el qual li explicaven quines eren les preocupacions del sector.