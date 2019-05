Francesc Font i Iria Gómez guanyen el premi de narrativa

La Sala Rocafort del Centre Cultural i de Congressos Lauredià ahir va acollir el lliurament dels Premis Literaris Sant Jordi 2019 que, un any més, convocava la Conselleria d’Educació de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra i el Col·legi espanyol María Moliner amb l’objectiu de reconèixer el talent literari i artístic dels joves estudiants del Principat.

En la franja superior als 15 anys, el premi de narrativa va ser per a Pallars a Andorra, de l’alumne Francesc Font de l’Agora International School; el de poesia, per a Lágrimas dulces, de l’estudiant Roc Tarruell del Col·legi Sant Ermengol; i el de teatre, per a Altra feina hi ha!, de l’alumne Ramón Albareda del Col·legi Sant Ermengol. Pel que fa als menors de 15 anys, Sinaia, de l’alumna Iria Gómez del Colegio Español María Moliner, es va emportar el primer premi de narrativa, i Els llibres companys de nit, de l’estudiant Maya Dvoskina del Colegio Español María Moliner, el segon de poesia.

En la categoria d’assaig, el guardó va recaure en l’obra Ellas, de l’estudiant del Sant Ermengol Mireia Fonseca. El premi especial en llengua anglesa va ser per a The Red Paper Boat, de l’alumna del María Moliner Maya Dvoskina, mentre que el de llengua portuguesa va ser compartit entre Andreia Barros, del Lycée Comte de Foix, amb O fim do circulo, i Inés dos Santos, del María Moliner, amb Príncipe Azul.

En total, el jurat va lliurar 21 premis a 19 participants provinents dels diferents centres educatius de l’Educació Secundària, el Batxillerat i la Formació Professional dels tres sistemes. A més, tal com van posar de relleu des de l’organització, una tercera part dels guanyadors enguany han sigut dones.