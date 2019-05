El club tricolor desmenteix els rumors vers la possible compra d’una plaça a Segona B

Posar la cirereta al pastís. Amb aquest objectiu afronta l’FC Andorra el repte d’aquest cap de setmana. Els tricolors van acabar la lliga de la millor manera possible: assolint l’ascens a Tercera Divisió. Però encara no s’ha acabat la temporada. Dissabte a les 18.00 hores disputaran la final del Campionat de Catalunya Amateur contra la UE Vilassar de Mar, que va ser líder del grup 1 de Primera Catalana.

Així doncs, en el matx s’enfrontaran els dos líders de grup amb l’objectiu d’aconseguir el títol de campió de Catalunya Amateur. Però l’Estadi Municipal el Congost de Manresa no només serà l’escenari on es decidirà el campió de la categoria, també està en joc la possibilitat de disputar la fase prèvia de la pròxima edició de la Copa del Rei.

Gabri Garcia: «Estem molt contents amb l’ascens a Tercera i l’any que ve competirem en la categoria que ens hem guanyat»

En aquest sentit, l’entrenador Gabri Garcia va apuntar que «guanyar el partit de dissabte seria la cirereta del pastís perquè crec que hem fet tota una segona volta molt bona. Han sembrat una cosa molt maca i hem aconseguit el primer objectiu, que és l’ascens. Però evidentment volem guanyar, som competitius. Hem arribat a final de temporada després de 22 jornades invictes, i volem seguir amb aquesta línia. Per sobre d’això hi ha el fet que aquesta competició et brinda l’oportunitat d’accedir al sorteig de la Copa del Rei, pi això fa que el partit sigui encara més important».

En la mateixa línia, el jugador Fede Bessone va afegir que «ens prenem el partit com un enfrontament molt seriós. No estem de vacances encara i volem acabar de la millor manera possible. Sabem que juguem contra un equip que ha fet també una temporada molt completa, però intentarem guanyar el partit i ser campions».

Fede Bessone: «Sabem que juguem contra un equip que ha fet una temporada molt completa però intentarem guanyar i ser campions»

D’altra banda, Adrià Vilanova va destacar que el partit suposa una motivació afegida perquè «si guanyes passes a una competició on, si vas superant rondes, et pot tocar un equip de nivell superior com pot ser la Primera Divisió. L’equip sortirà a guanyar, súper motivat. Portar la competició de la Copa del Rei a Andorra ens motiva molt». «Ha estat una temporada espectacular. Al principi ens va costar i el primer partit el vam perdre. Semblava que ja no podríem aconseguir l’objectiu, però l’equip va seguir tirant endavant amb esforç i sacrifici», exposava.

Malgrat l’acumulació de partits, el jugador Rubén Bover va ressaltar que «haver acabat tan bé fa que l’energia surti sola i tinguem ganes de guanyar el partit». Pel que fa a la Copa del Rei, va valorar que «que vingui aquí un equip gran seria molt bo pel país i pel club. Com a jugadors volem disputar aquesta competició, tenim moltes ganes i estem preparats».

El rival

Adrià Vilanova: «Si guanyem, passem a una competició on ens pot tocar un equip de Primera Divisió. Portar la Copa del Rei a Andorra ens motiva molt»

El tècnic tricolor va voler destacar possibles similituds amb el joc del rival: «el Vilassar és un equip entrenat per un exjugador de les categories inferiors del Barça. D’alguna manera, compartirem aquesta manera de voler jugar, de ser protagonistes del joc i de pressionar molt ràpidament. És un equip amb aquestes característiques. Voldrà la pilota i serà complicat treure-li. Han estat campions amb dos punts de diferència vers el segon classificat, el Girona, però ja feia dues o tres jornades que sabien que eren campions. Evidentment, un campió de grup ha d’haver fet moltes coses bé per ser-ho».

Així doncs, dissabte s’enfrontaran dos equips amb ADN blaugrana. «Quan arribes a un lloc has de ser conscient dels jugadors que tens, per molt que tinguis un estil de joc. Vam considerar que, aquí, la nostra manera d’entendre el joc anava molt lligada als jugadors que teníem i hem aconseguit ser un partit amb una personalitat, i evidentment no la canviarem», exposava.

Rubén Bover: «Portem molts partits però haver acabat tan bé fa que l’energia surti sola. Tenim moltes ganes i estem preparats»

La setmana que ve els andorrans viatgen a Moldàvia per disputar un partit amb la selecció nacional. Tot i això, Gabri va subratllar que «volem guanyar i ser el màxim competitius fins al final. No reservarem cap jugador, que després puguin entrar o no a l’11 inicial o en els 18 ja ho valorarem. Però comptarem amb tots els jugadors sense excepció, a banda de Kiki que encara té molèsties i Cucu que s’està recuperant encara».

Fake news

Pel que fa als rumors que el club compri una plaça a Segona B, Gabri va expressar que «estem molt contents per l’ascens a Tercera, i l’any que ve competirem en la categoria que ens hem guanyat. Ara mateix estem planificant una plantilla de Tercera Divisió. Sembla que l’estiu sigui llarg però dissabte acabem la temporada i en un no-res ja estem un altre cop en pretemporada. Els temps són molt curts al futbol i s’han d’aprofitar molt bé».