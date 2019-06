L'Andorra es corona

L'Andorra ha aconseguit posar la cirereta al pastís i s'ha coronat com a campió absolut de la categoria, però la fita no només implicava guanyar una copa. Enguany, la final de Campionat de Catalunya Amateur oferia la possibilitat de guanyar el bitllet per a la fase prèvia de la Copa del Rei. Així doncs, els tricolors han assolit les dues fites, i ho han fet en un partit sentenciat al minut 38 amb el 0-2 al marcador.

L'Estadi Municipal el Congost ha estat l'escenari del partit entre la UE Vilassar de Mar i l'FC Andorra. Un matx en què el conjunt del maresme començava amb força. De fet, durant els 20 primers minuts del partit els catalans exercien molta pressió i als andorrans els costava passar de mig camp. El primer xut a porteria dels rivals arribava al minut tres però acabava a les mans de Nico Ratti.

L'única ocasió andorrana en els primers minuts del duel arribava al minut 9 de la mà de Rubén Bover i Moha Keita, però perdien la pilota dins l'àrea. Tocava patir. Un servei de banda per part dels del maresme feia augmentar la pressió, el seguia una falta de Fede Bessone molt a prop de l'àrea i una errada a la defensa que feia posar l'ai al cor. Per sort, Ratti ha aconseguit salvar el que podria haver estat l'1-0. Però encara no tocava relaxar-se.

Al minut 21, Adrià Vilanova veia una targeta groga a un metre de l'àrea. El Vilassar treia la falta, la pilota passava per sota de la barrera però Ratti, com sempre, feia de mur. L'ensurt suposava un punt d'inflexió i l'Andorra recuperava el seu joc ofensiu. Era Ferran Tacón qui al minut 26 s'escapava per la banda per passar la pilota al golejador Ernest Forgas que l'esperava a l'àrea i xutava a porteria. Dins, no podia ser d'una altra manera.

El conjunt del Principat encetava el marcador i guanyava confiança. Arran del gol, els jugadors estaven més confiats i generaven més ocasió. Al minut 38, un defensa del maresme cometia una errada d'entrega, Forgas guanyava la posició i li passava a Bover, que enviava la pilota al fons de la xarxa. El Vilassar es posava nerviós i es precipitava en el xut. Arribava la mitja part però, en realitat, ja havia acabat el partit.

A la represa, el Vilassar sortia amb ganes però la intensitat els durava pocs minuts. Començava una segona part avorrida on el més destacable eren dues oportunitats de Tacón. La primera arribava al minut 55 amb una jugada personal que aturava el porter. El tricolor havia tingut el 0-3 a les seves botes en una jugada durant la qual Moha Keita queia a terra i sortia del camp lesionat uns minuts després.

La segona ocasió del mitja punta arribava al minut 68. Fran feia una falta a Àlex Martínez a 1 metre de l'àrea. Tacón ha estat l'encarregat de treure-la, però l'esfèrica se n'ha anat per sobre del travesser. Quedaven poc més de 20 minuts de partit en els quals hi ha hagut pilotes llargues i cap ocasió, cap perill. Només canvis i faltes. Amb el xiulet de l'àrbitre arribava el final del partit i, amb ell, la celebració. Medalles, fotos amb la copa i abraçades amb familiars i amics. L'Andorra ha acabat la temporada de la millor manera possible.