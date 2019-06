L’acompanyament psicològic en el dol estarà cobert per la CASS

El nou Ministeri de Salut està preparant un llistat d’accions que vol dur a terme de forma prioritària. La voluntat del seu responsable, Joan Martínez Benazet, és calendaritzar-les i presentar-les públicament en breu. Entre elles, destaca la voluntat de tancar definitivament els serveis mèdics que tindran cobertura de la CASS. Un dels col·lectius que fa temps que demana estar inclòs en aquesta llista són els psicòlegs. En aquest sentit, el ministeri té clar que cal incorporar-los malgrat que no serà amb tots els tractaments, sinó que estaran definides aquelles patologies que tindran una cobertura per part de la CASS i aquelles que no. La proposta haurà de concretar, a més dels serveis psicològics que es preveuen cobrir a través de l’assistència sanitària pública, les tarifes que s’establiran i els supòsits que es requeriran.

Salut i el col·legi de psicòlegs encara hi estan treballant però la idea és que ben aviat estigui tancat i, segons fonts properes al ministeri, la cobertura serà àmplia, malgrat que no respondrà a totes les demandes del col·lectiu. El que sí que tenen clar és que l’acompanyament psicològic en cas de dol serà un dels aspectes que rebrà cobertura sanitària.

Acabar vells projectes

Aquesta, però, no és l’única acció que el Govern es marca com a prioritària per aquesta legislatura. N’hi ha d’altres que fa molt de temps que s’esperen que es volen encarar amb rapidesa. Una és, per exemple, la llei del SAAS, que es vol modificar amb la voluntat de donar més pes a la població, fer l’atenció més dinàmica i la gestió de la parapública menys feixuga. També es té la voluntat de renovar la nomenclatura –pendent també des de fa molt temps–, així com destacar els projectes que desenvolupen les diferents àrees del ministeri i que sovint passen desapercebuts.

A part, el Ministeri de Salut té sobre la taula un dels reptes més complicats de la legislatura: fer sostenible el sistema sanitari, ordenant-lo i agilitzant-lo per evitar processos massa feixucs i despeses innecessàries sense rebaixar, però, el bon servei que s’ofereix.