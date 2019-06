24 anys després

Diuen que tot esforç té la seva recompensa, i la que va obtenir dissabte l’FC Andorra és més que merescuda. La compra del club per part de Gerard Piqué va ser el millor regal de Reis per als tricolors. Arrencava el 2019 i es plantejaven nous propòsits, entre ells, l’ascens. L’FC Andorra, lluny de la tendència habitual de procrastinació, va començar a treballar de valent. De fet, quan només feia un mes que Gabri Garcia estava al capdavant de l’equip, el tècnic va expressar que «dir ara que aconseguirem l’ascens, seria un suïcidi, però dir que no ho farem, seria poc ambiciós. Per tant, diré que ho lluitaré fins al final, n’estic convençut». Dit i fet.

L’última vegada que hi van participar va ser la temporada 95/96 i els va eliminar el Celta de Vigo a setzens de final

I és que no calen paraules quan els fets parlen per ells mateixos. Els tricolors van acabar la lliga de la millor manera possible després d’assolir l’ascens en una segona volta durant la qual es van mantenir invictes. Són 19 partits consecutius els que l’FC Andorra acumula sense perdre i, en el d’ahir contra el Vilassar de Mar, els de Gabri Garcia van alçar la copa que els atorgava el títol de campions de la categoria. I ho van fer després de vèncer el conjunt del Maresme per 0-2 amb gols d’Ernest Forgas al minut 26 i de Rubén Bover al 38. Però dissabte no només van guanyar un trofeu, es van emportar el premi de jugar la Copa del Rei després de 24 anys sense competir-hi, una gran fita per als tricolors.

Marc Pujol: «La idea és trencar estadístiques any a any i siguin les que siguin. Ens haurem d’acostumar que canviïn les coses»

L’última vegada que hi van participar va ser la temporada 95/96, quan Manolo Buján era l’entrenador de l’equip, i l’últim partit que van disputar a la competició va ser el 13 de desembre del 1995 contra el Celta de Vigo a setzens de final. Aleshores, els gallecs van superar els andorrans per 2-0 al partit d’anada, i al de tornada ho van fer per 0-5. En aquella edició, el conjunt del Principat havia aconseguit superar el Palamós per 1-0 i 1-2 i al Getafe per 3-0 a casa i un 2-1 a la ciutat madrilenya.

En aquest sentit, el tècnic tricolor Gabri Garcia va afirmar que «és veritat que l’ascens era l’objectiu principal però acabar guanyant un partit que et permet ser el millor equip de Catalunya de la categoria i, a més, aquesta possibilitat de poder entrar en una eliminatòria de la Copa del Rei... Era la millor manera d’acabar la temporada».

Sobre el fet de poder fer-ho gairebé un quart de segle després, el migcampista Marc Pujol va indicar que «imagino que ens haurem d’anar acostumant que canviïn les coses. Any a any, la idea és anar trencant estadístiques, siguin les que siguin. Ens feia molta il·lusió que l’equip pugués participar en la Copa del Rei i així ho hem fet».

Una temporada rodona

El conjunt del Principat va posar dissabte el punt final a una temporada rodona. «Vam acabar l’any de la millor manera possible: amb l’ascens, amb el campionat a casa, amb la nostra gent, i contra el Viladecans, que havia estat al capdamunt de la classificació tota la temporada», explicava Pujol. Així mateix, el porter Nico Ratti va apuntar sobre la final del Campionat de Catalunya Amateur contra el Vilassar que «estem molt contents, era un partit complicat, contra el campió de l’altre grup. Sabíem que ells havien fet una molt bona feina durant tota la temporada i per a nosaltres era un repte. Acabar la temporada així és el millor que podem demanar, estem molt feliços».

Gabri Garcia: «Durant la temporada hem patit poc, no hem viscut moments d’angoixa. Això diu molt de la maduresa de la plantilla»

I és que, des que Piqué es va fer amb el club i van arribar les noves incorporacions, jornada a jornada aconseguien escalar posicions a la taula. En aquest sentit, Garcia va destacar que «durant la temporada hem patit poc. En algun partit sí, com el d’Igualada, però tret d’un o dos partits puntuals, no hem viscut moments d’angoixa. Aquest fet diu molt de la maduresa de la plantilla que tenim. Hi ha hagut partits de 0-1 i hem arribat al final amb aquest resultat perquè l’equip ha sabut jugar el partit i portar el temps. Tenim jugadors amb experiència i en aquest tipus de partits es nota molt. A la segona volta també hem encaixat molt pocs gols, el balanç és molt positiu».

Ara toca esperar uns mesos per tornar a veure jugar l’FC Andorra. De moment, toca pensar en una plantilla per jugar a Tercera Divisió i preparar-se per molts canvis.