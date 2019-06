Ajudar als companys i recollir aliments, premis de civisme

Un projecte de tres joves que han ajudat companys de l’escola i un altre per recollir aliments i complements per a animals abandonats. Aquestes són les iniciatives que han estat premiades en el marc del setè Premi de civisme per a la joventut, que lliura l’Associació de Condecorats de la Legió d’Honor i de l’Ordre Nacional del Mèrit francès.



Lucia Atalaya, Bonaventura Pedescoll i David Rocha, de l’escola andorrana de batxillerat, són qui han rebut el premi col·lectiu. En canvi, en la categoria de premi individual, Biel Coll s’ha endut el guardó per una proposta que va impulsar per recollir aliments per als animals abandonats.



La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, va destacar que aquest sigui un premi que dona «reconeixement als valors cívics» i que trenqui amb la imatge que es té dels joves. «Aquests estigmes de què de vegades el jovent té una pèrdua de valors no són tan certs perquè tenim a l’altra banda de la moneda joves implicats i solidaris» que donen el seu temps per ajudar els altres, va remarcar. Des de l’Associació de Condecorats de la Legió d’Honor i de l’Ordre Nacional del Mèrit francès, el seu president, Josep Marsal, va explicar que havien rebut set candidatures i que esperen vagin en augment les candidatures, a mesura que el premi vagi sent més conegut.