Arrestada una dona per envestir amb el cotxe a un conegut tres cops

La Policia va detenir la setmana nou persones, la xifra més baixa de l’any, en què la mitjana d’arrestos setmanals és de 22,5 persones. La més rellevant es va produir la tarda de dimecres quan una dona no resident de 49 anys va envestir «de manera intencionada i en tres ocasions» al conductor d’un quad amb el seu vehicle, va informar ahir el servei de l’ordre. L’incident es va produir a Escaldes a causa d’una disputa per una problemàtica econòmica. La víctima va patir una lesió contusa al peu i la Policia va imputar a l’arrestada un delicte contra la integritat física i moral. A més, se li van comissar 6,9 grams de marihuana. La persona afectada va interposar una demanda judicial i el cas està en mans de la justícia, que obrirà una investigació per aclarir si hi havia la intenció de causar la mort.

La Policia controla nou persones durant els últims set dies, la xifra més baixa de l’any

Un home resident de 36 anys va ser arrestat dilluns passat en un restaurant d’Encamp com a presumpte autor de delictes contra la integritat física, contra la funció pública, contra l’honor i contra la llibertat. L’interessat, en un fort estat etílic i en roba interior, molestava a la resta de clients de manera «alterada i agressiva» va precisar el servei de l’ordre. La gerent de l’establiment el va convidar a marxar, l’home s’hi va negar i li va donar un cop de puny al rostre. El perjudicat va mostrar resistència al seu control i va amenaçar tant a la gerent com els agents interventors que, en efectuar-li un escorcoll de seguretat, van confiscar-li 15,5 grams de marihuana.



D’altra banda, un jove resident de 19 anys va causar danys a un vehicle estacionat a l’exterior de l’Hospital de Meritxell. A més d’anar sota els «forts» efectes de l’alcohol, al ser inspeccionat se li va trobar un ganivet automàtic d’una fulla de 9,5 centímetres. D’aquesta manera, els agents li van imputar un delicte contra la seguretat col·lectiva.

Tres conductors ebris

Dels nou detinguts, tres eren conductors ebris. Aquesta xifra també és la més baixa de l’any. De mitjana, els agents controlen 10 persones a la setmana per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues. Un jove de 18 anys no va superar el control de tòxics salivar en un control rutinari dut a terme a les 17.30 hores del dilluns passat. Dos homes van donar una alcoholèmia positiva. D’una banda, un resident de 23 anys va donar una taxa d’1,49 grams d’alcohol per litre de sang la matinada de divendres. Tampoc va superar la prova de control de tòxics salivar. De l’altra, un resident de 20 anys va bufar 1,09 g/l.



Cal destacar també que, per primera vegada en el que va d’any, la Policia no va detenir cap persona per un delicte contra la salut pública.