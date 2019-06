El RetaBet Bilbao es proclama nou equip de l’ACB

L’exjugador del MoraBanc, Thomas Schreiner va fer una actuació decisiva i, juntament amb l’enorme impuls de l’afició, va aconseguir portar al RetaBet Bilbao Bàsquet a la plaça d’ascens a la Lliga Endesa, després d’haver perdut la categoria el curs passat. Va ser una final agònica de la Final Four disputada a Miribilla en la qual el conjunt local es va imposar a un excel·lent Iberojet Palma per 62 a 65 i per tant, aquest serà un nou conjunt de la màxima competició un cop dipositin la fiança i compleixin els requeriments.

El mercat es comença a moure, és l’hora de fitxar i, segons va publicar Super Basket Canarias, el MoraBanc Andorra ha mostrat interès pel base de Badalona Ferran Bassas. Malgrat això, els tricolor haurien d’abonar la seva clàusula de sortida.