El Vallbanc es fa amb els serveis de ‘Camochu’

Per altra banda, l’equip va confirmar ahir també el fitxatge de l’exjugador de la UE Sant Julià, Enric Pi i les renovacions de Chus Sosa i d’André Azevedo, a més de la de l’internacional Moi San Nicolás.

El Vallbanc FC Santa Coloma segueix reforçant-se i va fer oficial ahir el fitxatge de Javier Camochu López, que arriba procedent de l’Auckland City FC de la Primera Divisió de Nova Zelanda. És un davanter de 30 anys que es pot adaptar a qualsevol posició d’atac. Està format a la prestigiosa escola de Mareo i té experiència a la Segona Divisió Espanyola B com a l’Sporting de Gijón B, el Celta B, l’Avilés, el Burgos o el Coruxo.

Per El Periòdic

