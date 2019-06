Els hotelers volen una alternativa si no segueix el Cirque du Soleil

La continuïtat del Cirque du Soleil, que aquesta any celebrarà la seva setena edició al Principat, està en entredit després de les declaracions de la ministra de Turisme, Verònica Canals, en la qual no garantia que l’any que l’espectacle tornés a Andorra. Aquest supòsit ha estat rebut des del sector hoteler amb incredulitat, tot i que el president de l’UHA, Carles Ramos, va demanar esperar «fins que no hi hagi cap decisió en ferm».

«Sempre hem defensat, independentment que es pugui millorar la seva comercialització i el seu format, que el Cirque du Soleil és una molt bona opció per a Andorra», raó per la qual Ramos va considerar que «no veiem adient la seva retirada». De totes maneres, si aquest fet acabés succeint, Ramos va afirmar que «caldrà veure quines opcions posen sobre la taula, ja que suposo que tindran un reemplaçament». En aquest sentit, el president de l’UHA va destacar la importància de tenir «una alternativa» tenint en compte que «tradicionalment el mes de juliol no ha estat gaire bo per a l’ocupació fins a l’arribada del Cirque du Soleil».

D’altra banda, la presidenta de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travessera, Rosa Pascuet, va expressar el clima de «divisió al 50%» que existeix en l’agrupació que representa. «Hi ha gent que ho veu com una oportunitat de negoci i d’altre que no té la mateixa visió perquè només viu del comerç local» i, per tant, considera que la ubicació de l’espectacle al Parc Central «limita l’aparcament». Per això, Pascuet argumenta que el Cirque du Soleil «reverteix de forma desigual» en funció del tipus de comerç. En el seu cas personal, Pascuet va sostenir que «és un espectacle que porta gent i no podem menysprear la gent que ve de fora. A mi personalment no és que m’agradi més o menys, però és una manera que la gent parli d’Andorra». Precisament per aquest motiu, Pascuet va declarar que una de les contribucions del circ és que «es parla d’Andorra sense que sigui per la neu o el comerç». En la línia de Ramos, també va assegurar que «s’ha de buscar una alternativa i és molt difícil trobar un espectacle que t’empleni tot el mes de juliol. I el juliol costa molt de passar-lo. Cal tenir en compte que abans era el mes que fèiem vacances».

Finalment, la presidenta de l’associació del Centre Històric d’Andorra la Vella, Anna Riberaygua, va comentar que el circ «es nota en determinats sectors de la restauració, però hi ha associats de petites botigues en els quals reverteix de forma insignificant». A més, va valorar positivament que Turisme realitzi estudis «per conèixer la repercussió en el teixit comercial».