El circuit d’Andorra presenta més activitats per a l’estiu

Els responsables del Circuit d’Andorra - Pas de la Casa han decidit donar continuïtat a l’activitat en les seves instal·lacions durant aquest estiu. Raúl Romero, principal col·laborador de l’ACA en la comercialització del circuit, Àlex Bercianos, director d’aquest, l’expilot motociclista Ruben Xaus i el pilot Christian España van presentar ahir el ventall d’activitats que es podran realitzar durant els mesos estiuencs.

«És indubtable que l’objectiu de zero accidents en les carreteres és el que tothom vol aconseguir. Les activitats que es faran en les nostres instal·lacions permetran als principiants i als quals volen millorar en el pilotatge d’una moto, fer-ho amb total seguretat», comentava Bercianos. «Amb aquestes activitats també pretenem millorar l’oferta turística d’Andorra en els mesos d’estiu», reiterava i destacava que «hi ha possibilitats per a tots els membres de la família, a partir de sis anys, que sàpiguen anar amb bicicleta».

D’aquesta manera, va detallar que «els que s’acostin al Port d’Envalira,de manera ocasional, tindran a la seva disposició fins a cinc tipus de moto diferents, des d’una moto elèctrica per als principiants o més joves, fins a la MiniGP, una moto de carreres en petit». «A més també podran triar entre tres modalitats de Supermotard, la Pitbike, la més petita, la de 270 cc., o la de 450 cc., segons el motor», afegia. Per altra banda, com a novetat, al llarg del mes de juliol, els joves entre els 8 i 16 anys podran participar en el campus d’estiu. Així, els participants en aquests campaments no només tindran la possibilitat de millorar les seves habilitats sobre una moto, sinó que a més podran iniciar o millorar el seu nivell d’anglès.