Temps d’espera al telèfon amb música del país

Per als moments en què s’està en espera a ser atès, Andorra Telecom ha decidit comptar amb compositors del país per a que durant aquest temps soni al telèfon música nacional, amb la col·laboració signada amb l’Associació de Músics d’Andorra (ASMA).

Els usuaris podran escoltar com a melodia de les trucades en espera al servei d’atenció al client 115 el tema Lee Marvin de la banda de rock Hysteriofunk. «La producció dels músics d’Andorra és de gran qualitat i creiem que la companyia pot contribuir a difondre i popularitzar les seves composicions», assenyala Carles Casadevall, portaveu d’Andorra Telecom. La intenció de la companyia de telecomunicacions és canviar la melodia un cop l’any, sempre amb cantants o grups nacionals per tal de donar-los més difusió: «La idea és que la melodia canviï periòdicament, de manera que puguem donar visibilitat al màxim nombre de compositors andorrans».

Oriol Vilella, president de l’ASMA i component del grup Hysteriofunk, destaca que «des del primer moment ens va agradar molt la iniciativa i tant de bo moltes més empreses agafin aquest exemple d’apostar pels músics del país». Aquesta mena d’accions que tenen com a objectiu donar a conèixer la música feta al país «són d’agrair. No és fàcil aconseguir seguidors i totes les accions orientades en aquest sentit són importants». En anteriors ocasions Andorra Telecom va encarregar per a les sintonies temes produïts al Principat, però en aquesta ocasió aposta per peces ja realitzades.