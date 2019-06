Vallnord vol també una Copa del Món de l’any 2021 al 2023

L’organització de la Copa del Món de BTT va inaugurar ahir el compte enrere per a la prova quan faltaven 25 dies per inaugurar-se. Aquest any, serà la setena vegada que el Principat es convertirà en la capital del ciclisme de muntanya. Serà del 2 al 7 de juliol. D’aquesta manera, el 5 de juliol, tindrà lloc la prova short-track, una cursa de 30 minuts d’un quilòmetre en la qual participen els 40 millors riders elit del món mentre que dissabte hi haurà les finals de descens i l’endemà les de cross-country.

En aquest sentit, el cònsol major de la parròquia i president d’EMAP, David Baró, va desvetllar la voluntat de demanar una Copa del Món per al 2021, 2022 i 2023, ja que el 2024 es tornaran a acollir els Mundials de BTT. Així, va destacar que l’objectiu és arribar als 35.000 espectadors i va recordar que el retorn econòmic de la prova serà de 4.502.280 euros i que l’any passat van rebre 66.000 espectadors amb la Copa del Món i els Mundials Màsters. A més, hi van haver cinc millons d’audiència acumulada procedent de 95 països.

«Això va començar l’any 2008 i ja s’ha pogut consolidar, sempre estem pendents de demanar a l’UCI més», afirmava i assegurava que «la feina que s’està fent portarà els seus fruits i, per tant, en el futur, podrem tenir la confiança de l’UCI». A més, va indicar que «volem que el públic s’ho passi bé, per això aquest any es fan molts esforços perquè sigui més proper, perquè puguin gaudir de sis dies de moltes emocions i amb moltes facilitats. És un projecte de país, a l’estiu és el gran esdeveniment».

En aquest aspecte, per aquesta edició, hi haurà millores pensades en aquesta línia i Vallnord–Pal Arinsal posarà totes les eines per a facilitar als espectadors la seva visita durant els dies de la Copa del Món, com una guia per a l’espectador, més animació i molta aventura i emocions. Diumenge també s’obrirà el Bike Park i s’instal·laran altaveus i televisions per totes les instal·lacions a fi que l’espectador pugui estar atent al que va passant. També hi haurà més activitats al paddock i un cycling solidari. En l’àmbit tècnic, es reforçaran les millores als circuits seguint la tendència de les altres seus per aconseguir circuits més difícils i tècnics.

Baró també va reiterar que «cada vegada la gent està més còmode i els riders posen millor nota, per això volem ser una seu permanent, volem omplir els tres anys que hi ha entre la prova de l’any 2020 i els Mundials de 2024». Cal recordar que Vallnord està considerada el cinquè millor park del món segons Red Bull, referent en el món dels esports extrems.

Així mateix, Josep Marticella, director general de Vallnord Pal Arinsal, va exposar que els canvis al circuit «són per seguir la tendència de l’UCI, encara que la millora serà els accessos pel públic». «Volem millorar la interacció entre el públic i els corredors, que tinguin el moment per trobar-se i poder gaudir el màxim», reiterava. «Al final, tenir les proves pel 2021, 2022 i 2023 ha de ser la conseqüència de la bona feina, però hem d’anar pas a pas i no obsessionar-nos», sentenciava i recordava que «quan l’UCI tingui lligat el tema dels drets de la televisió, parlarem». «Amb aquesta millora portarem un plus aquest any», sentenciava.

Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, va assegurar que «el Govern dona suport a iniciatives com aquesta, és una iniciativa que porta valor afegir i que diversifica la nostra oferta turística, atrauen visitants i creen riquesa al sector del comerç i de l’hostaleria». «Seguirem donant suport durant aquests quatre anys per seguir en aquesta línia», sentenciava.

Tres andorrans

Per la seva banda, el president de la Federació d’Andorra de Ciclisme, Gerard Riart, va donar a conèixer que el país tindrà presència en les dues categories amb els júniors Kilian Folguera i el ciclista Guy Díaz en cross country. Joan Aracil s’estrenarà en la categoria d’elit de descens. «La Federació treballa per tenir un corredor a l’elit, seria una fita a assolir molt desitjable, tots plegats hi hem de treballar en el que ens correspongui», remarcava Espot.