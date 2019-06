Neix el Trial Summer Camp Andorra amb Bou i Cabestany

La Federació Motociclista d’Andorra (FMA) segueix treballant amb la base i amb el trial. En aquest sentit, ahir va presentar a la seu social del Banc Sabadell d’Andorra, el primer campus internacional de trial, el Trial Summer Camp. Aquest se celebrarà del 30 de juny al 5 de juliol i estarà dirigit a joves trialers d’entre 9 i 17 anys.

Així, el pilot Xavi Casas i el motxiller del pilot mundialista Franz Kadlec, Sergi Bellavista, seran els monitors i a més, en cada jornada es comptarà amb un pilot internacional de luxe com seran Manuel Soler, Miquel Gelabert, Albert Cabestany i Toni Bou. Emma Bristow, per la seva part, és dubte. Laia Clascà serà la coordinadora del Campus.

En aquest sentit, els joves pilots entrenaran cinc hores al dia i faran altres activitats esportives i classes de mecànica de la moto, xerrades de nutrició esportiva i fins i tot una xerrada de motivació amb un pilot de Moto GP. En aquest context, Natàlia Gallego, presidenta de l’entitat, va explicar que «és per fomentar la base» i que «és el primer campus d’estiu amb pilots internacionals». «És una oportunitat per als joves trialers per compatir temps amb les seves figures, és un intensiu de trial». En aquest context, ahir es van obrir les inscripcions i es poden apuntar fins a 22 joves. «L’objectiu és que s’enganxin», reiterava Casas.