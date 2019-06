El TS eximeix de responsabilitat al SAAS per la mort d’un intern del Cedre

El Tribunal Superior va desestimar ahir el recurs d’apel·lació contra la sentència del Tribunal de Batlles que l’octubre del 2018 va eximir de responsabilitat al SAAS per la mort d’un intern malalt d’Alzheimer al Centre Sociosanitari el Cedre. La vídua defensava que la mort del seu marit era «conseqüència de la manca d’atenció i supervisió del personal del centre» i sostenia que va estar «més d’una hora sense supervisió», segons consta en la resolució judicial. Per aquest motiu, reclamava una indemnització de 80.000 euros.

L’home va morir al precipitar-se per unes escales a les quals s’arriba a través d’una porta d’accés restringit. En la contesta a l’escrit d’apel·lació, el SAAS va reiterar que per evitar que es produeixin accidents, la porta s’obre mitjançant targetes magnètiques pel mateix personal i a través d’un codi numèric que «coneixien alguns dels familiars, entre ells la dona de l’intern». Tanmateix, va certificar que el sistema de control de la porta «funcionava correctament el dia de l’accident i quedava tancada».



Per tant, el tribunal de Batlles va considerar que hi havia «indicis suficients per entendre que va ser el mateix intern qui va accionar el sistema de control de la porta de forma voluntària amb la intenció d’escapolir-se del centre», ja que havia intentat marxar en altres ocasions, un extrem que va admetre la seva dona. «Era un home amb suficients estratègies mentals per fer-ho», va relatar una altra infermera, que va detallar que una de les vegades que va fugir va «amargar-se per indrets per no ser descobert fins que va aconseguir sortir i va marxar fins a uns 500 metres del centre».

L’home va ingressar al Cedre l’abril del 2016 en règim de dia i va passar a temps complert al mes de desembre del mateix any. Presentava un nivell de dependència lleu, d’acord amb la valoració per la Comissió de Valoració Sociosanitària. Concretament tenia mancances de mobilitat i anava en cadira de rodes, però era «autosuficient», va precisar una infermera del centre. A més, tot i patir Alzheimer, el deteriorament a escala cognitiva també era lleu, segons va declarar la coordinadora assistencial del Cedre. La seva dona, per contra, va afirmar que tenia una «mobilitat molt reduïda» i que les seves capacitats cognitives «s’estaven deteriorant progressivament». Per aquest motiu, va al·legar que requeria una «vigilància continuada». El SAAS, però, va reiterar que «únicament necessitava un control periòdic». L’apel·lant també va denunciar que les mesures de seguretat no eren les «adients» i que el control d’accés «fallava».