Creixen els alumnes que s’examinen del batxillerat sociosanitari

El centre de Formació Professional va celebrar ahir el tercer dia de les proves de batxillerat professional (POBpro), on hi van assistir 68 alumnes, un augment de 10 persones respecte de l’any passat. Pel que fa les proves del batxillerat general (POB), la participació es va situar en 250 alumnes, els quals van començar les proves a principi del mes de maig. Respecte a les modalitats escollides pels alumnes, la branca sociosanitària ha vist augmentada la seva demanda respecte d’altres anys, ha passat de 16 inscrits el 2018, a 25 enguany. El secretariat multilingüe, en canvi, ha patit una lleu davallada, passant de 10 inscrits l’any passat, a sis en aquest curs.



Per cada una de les modalitats hi ha quatre proves específiques de la branca professional escollida per l’alumne, i a banda, proves d’assignatures generals de diferents coeficients, que inclouen llengües, matemàtiques i ciències socials. La directora del departament d’Inspecció i Qualitat Educativa, Marie Pagès, es va referir al Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (Permsea) i va assegurar que «no ha generat problemes significatius, però si canvis radicals sobre l’organització i el volum de feina».



Els resultats de les proves POB es donaran a conèixer el 14 de juny, mentre que els de la POBpro estaran disponibles a partir del 20 de juny. Els exàmens de revàlida seran al juliol i al setembre.