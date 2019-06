La identitat europeista baixa un 13% en comparació amb el 2005

El 64,6% de la societat andorrana manifesta sentir-se «molt a prop o a prop» de la identitat europea, un aspecte troncal tenint en compte que una de les prioritats de l’actual Executiu és assolir un gran pacte d’Estat respecte a les negociacions de l’acord d’associació. No obstant això, aquest percentatge és un 13,1% inferior en comparació amb els resultats de la cinquena onada realitzada l’any del 2005. Segons es recull de l’Enquesta Mundial de Valors, els que se senten a prop d’Europa són els jubilats, els aturats, els posicionats ideològicament al centredreta i els de classe social més alta.

D’altra banda, el sentiment de pertinença a Andorra és el 84,1%, una xifra molt semblant en comparació a la del 2015. Amb tot, el valor amb el qual es senten més propers els ciutadans d’Andorra és en relació amb el poble on viuen, concretament del 88,1%. Seguidament, els enquestats es senten identificats en un 86,5% amb la seva parròquiam quasi deu punts percentuals superiors als de la cinquena onada. I, com en el cas d’Europa, el sentiment de pertinença al món descendeix osteniblement, ja que passa del 87% al 2005 al 68,1% actual.

Finalment, davant la pregunta «fins a quin punt se sent orgullós de ser andorrà», un 91,3% dels enquestats andorrans respon que «molt o bastant orgullós» i tant sols un 6,9% opta per la resposta «poc o gens orgullós».