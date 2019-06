L’Inter d’Escaldes renova Adolfo Baines per una temporada més

L’Inter Club d’Escaldes va fer oficial la renovació de l’entrenador del primer equip, Adolfo Baines, amb l’objectiu de seguir donant alegries a l’afició. Per tant, el tècnic va arribar a un acord amb la directiva de l’Inter per mantenir-se com a entrenador del primer equip per una temporada més. En aquest sentit, Baines va explicar que «estic molt agraït per la confiança del cos directiu de l’Inter per renovar un any més, amb les ganes d’intentar aconseguir això que hem deixat a mitges la darrera temporada». «Malgrat no haver aconseguit el cim, espero que es mantingui la unió de la plantilla perquè, per assolir èxits, primerament hem de comptar amb un grup com el que hem tingut fins ara», va assegurar.

Per un altre costat, el tècnic va afegir que «va ser una lliga molt competida, els detalls marquen molt i determinen si lluites pel primer lloc o et quedes despenjat. El nivell ha pujat aquest any».

«Com a entrenador no puc fer una altra cosa que mostrar un gran orgull pels meus jugadors i per tota la gent que treballa al club», manifestava i remarcava que «hem fet un gran treball». «L’eliminació de la Copa va ser un gran disgust per a tots», recordava.