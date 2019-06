Les energies renovables són l’opció que s’esperava

Ens trobem en un moment en què la contaminació ens està envaint, castigant la nostra salut i el nostre entorn, i d’una manera inexplicable, ho permetem.

Si per un moment deixem de banda l’escalfament global i el canvi climàtic, allò que els incrèduls posen en dubte, aquests, tampoc es creuen l’afectació que té sobre la nostra salut? Sobre els cultius i el clima? Les dades són per esparverar-se.

L’avenç tecnològic, per fi ha arribat a un punt que ens permet actuar i reduir les nostres emissions nocives cap a l’aire que respirem. Fins ara, l’ús de combustibles fòssils i matèries tòxiques, eren el que feia funcionar el món. A banda que no són inesgotables, existeixen alternatives que poden fer la mateixa funció amb respecte cap al medi ambient. La qüestió és si es volen posar en marxa ja, o esperar que interessos obscurs manipulin l’accés a aquestes energies a la seva conveniència.

Parlem de les energies renovables. Principalment de la més gran i potent que existeix, l’energia que ens proporciona el Sol. Tenim la possibilitat de captar i subministrar-nos la nostra pròpia energia, amb un control absolut, estalviar i ser respectuosos amb el planeta.

L’autoconsum és viable, consisteix a produir i consumir la teva pròpia electricitat per les necessitats de la teva llar, gràcies a les plaques fotovoltaiques. Ens permet controlar el consum i per tant la despesa econòmica que suposa l’electricitat. Aquest tipus de tecnologia és legal, factible i absolutament renovable.

El fet d’autoabastir-se de la nostra pròpia energia és un procés bastant senzill. Les plaques solars instal·lades recullen l’energia del Sol que és transformada en energia elèctrica ja llesta per fer servir. Amb el sistema de bateries es pot emmagatzemar per utilitzar-la més endavant. De totes maneres, el sistema et permet seguir connectat a la xarxa i tenir accés al subministrament, amb la tarifa d’autoconsum que correspongui.

Els avantatges que ens proporcionen les plaques fotovoltaiques són diverses, entre d’altres, et permet ser l’amo de la teva pròpia energia, eliminant així les variacions de preus alhora que augmentes el valor del teu habitatge; estalvies des del primer dia, la qual cosa et permet controlar les despeses i el pressupost domèstic; i, fet més que important, l’energia fotovoltaica et permet ser respectuós amb el nostre entorn, l’energia que produïm és més eficient, ecològica, no necessita transport, ja que la consumim allà on la generem. El Sol ens regala cada dia un munt d’energia que està en les nostres mans aprofitar-la.

Quan se’ns avisa que amb les energies d’autoconsum serem més lliures, és un concepte que va relacionat amb la pregunta de si ens podem desconnectar totalment de la xarxa comuna. Sí que ens podem independitzar, sempre que disposem de bateries i la nostra gestió de l’energia sigui correcte. S’ha de dir també, que ara per ara, la instal·lació d’aquests sistemes d’emmagatzematge tenen un cost elevat, sí que és cert però, que l’amortització està assegurada.

Sigui com sigui, la possibilitat hi és, ara falta que usuaris i institucions facin els passos que pertoquen, un punt d’atreviment i responsabilitat respectivament. El sentit comú, les butxaques i el medi ambient ho reclamen.

