Nova victòria a Ourense de Vinyes i Mercader en N5

Com s’havien proposat, un any després, Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ N5) van repetir triomf en la categoria N5 i van tornar a pujar al tercer calaix del podi absolut en el Ral·li d’Ourense del Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt. D’aquesta manera, van aprofitar l’opció que els va brindar el desenvolupament del ral·li per a situar-se en el podi absolut un fet que era difícil d’imaginar a causa dels grans equips que s’havien inscrit.

A Ourense, la climatologia va posar a prova els nervis dels pilots i dels equips. En les jornades prèvies, la pluja havia caigut en abundància en els diferents escenaris de la prova. Així, durant la disputa de la competició va seguir el temps inestable amb un ambient fred i amb la pluja que apareixia de manera capritxosa en algunes zones i van haver-hi seccions que es van córrer amb asfalt mullat o sec, alternant-se. Va ser un veritable trencaclosques el que van haver de superar els equips durant tota la cursa, ja que no sabien quines rodes utilitzar a causa de la complicada situació però al final, Vinyes i Mercader en van treure un clar benefici.

«Ha estat un ral·li molt dur, hi ha hagut moments, sobretot durant el divendres, en què la climatologia ens ha complicat molt la prova», comentava Vinyes i remarcava que, «al final tot ha sortit bé, estic molt satisfet pel resultat». «Estic molt agraït a l’equip per l’esforç realitzat, esperem seguir en la mateixa línia», manifestava. Ara, el CERA seguirà en la comunitat gallega, en aquest cas a la província de Pontevedra. El 24è Ral·li do Cocido, organitzat per l’Escuderia Lalín-Deza, és la cinquena prova del certamen i es disputarà els dies 21 i 22 de juny.