Rècord absolut de premsa al Nacional

No es rep cada dia a la campiona del món. No es pot cada dia organitzar un esdeveniment d’aquesta mena al país. Ahir, Andorra es va vestir de gala per acollir els entrenaments previs i el partit d’avui entre Andorra i França a l’Estadi Nacional amb una situació inèdita: el duel de la selecció és el que més premsa acreditada tindrà en tota la seva història i per tant, el Nacional acollirà a quasi 100 periodistes de 50 mitjans, tant nacionals com de França i d’Espanya, ja que els veïns del sud també van fer un gran desplegament. Amb tota la rumorologia del mercat de fitxatges de la lliga espanyola, no és d’estranyar.

De fet, només calia veure com estava de preparat l’Estadi Nacional. A diferència dels altres compromisos, per entrar al complex, la premsa s’havia d’identificar i després, seguir un recorregut des del Poliesportiu fins al Pavelló Joan Alay, on, per aquesta ocasió es va preparar una gran sala de premsa per acollir a la quantitat immensa de periodistes. Ni amb Portugal hi va haver tant de ressò, tot i que el nombre d’aficionats a fora de l’Estadi sí que era molt superior.

Pel que fa a la premsa francesa, tot i ser el país veí, van demostrar un total desconeixement sobre la selecció i encara estan sorpresos que tan sols hi hagi un jugador professional com és Marc Vales. Però almenys coneixien a Ilde Lima, el capità que, cal dir, que, per aquesta vegada, no va ser l’encarregat de participar en la roda de premsa prèvia, sinó que ho va fer Juli Sánchez que, tal com va avançar EL PERIÒDIC, aquest serà el seu darrer partit com a internacional.

Un dels altres aspectes que va sorprendre la premsa va ser la gespa artificial de l’Estadi Nacional i alguns dels periodistes van voler trepitjar-la ells mateixos per comprovar-ho. Alguns es van mostrar molt sorpresos i un pel indignats pel fet «que estigui permès per la UEFA». Cal recordar que la mateixa Federació Francesa s’ha mostrat crítica amb aquest aspecte.

Així mateix, ahir, fora de l’estadi es va viure un bon ambient i un grup d’aficionats es va reunir per poder veure a les seves estrelles de prop i, de fet, van firmar uns quants autògrafs en acabar l’entrenament. A més, a la capital, aquests dies s’ha escoltat més el francès de l’habitual. Diumenge mateix, algunes terrasses estaven plenes de francesos, que van aprofitar per allargar el cap de setmana fins a avui. En aquest context, més de 1.300 aficionats gals ompliran l’Estadi Nacional i, per tant, la meitat del camp serà tricolor, i l’altra de color blau.