Los Manolos tornen a posar la rumba a la plaça del Poble

LLa Festa del Poble d’Andorra la Vella es desenvoluparà el pròxim 24 de juny. Com en edicions anteriors, el grup de rumba Los Manolos serà un dels plats forts de la jornada, que comptarà amb diverses activitats per a diferents trams d’edat a la plaça del Poble de la capital.

La rumba catalana de Los Manolos sonarà a les 13.00 hores en un concert que és gratuït i en el qual tocaran tots els vells èxits del grup, que es va fer especialment famós als Jocs Olímpics de Barcelona de 1992. Una hora abans, al migdia, a l’església de Sant Esteve es realitzarà una missa en la qual hi actuarà el cor dels Petits Cantors d’Andorra. Entre les activitats de lleure que es realitzaran, està un tobogan aquàtic de grans dimensions, situat entre la rotonda del carrer Prat de la Creu i l’accés a l’aparcament d’autobusos Centre Ciutat. Serà obligatori dur banyador per poder lliscar-hi. També hi haurà un espectacle d’animació infantil del grup Pentina el gat. Serà a la plaça del Poble a les 17.30 h. A les 22.00 h tancarà la jornada un castell de focs d’artifici.

Jambo Street Music

Demà comença al Centre Històric d’Andorra la Vella la sisena edició del festival de música a l’aire lliure de petit format Jambo Street Music. L’escenari principal està situat a la plaça Guillemó, que en aquesta ocasió serà cobert. Els cap de cartell d’aquesta edició són Juan Perro i la Fundación Tony Manero, que actuaran dissabte a la nit.

En total es podrà veure les actuacions d’una trentena de bandes, la majoria d’elles nacionals, en diferents escenaris. Demà hi haurà el concert a l’aparcament d’autobusos Centre Ciutat dels Black Thursday, grup d’homenatge a la banda Queen i la posterior sessió d’autocinema amb la projecció de la pel·lícula Bohemian Rapsody. L’aforament per veure la pel·lícula dins del cotxe serà per a una setantena de vehicles. Al Jambo Street Music es podrà assistir fins diumenge a les actuacions, entre d’altres, de Four Flags, Mareta Bufona, Omniria, Mireia Clua, Lebreaks, Shuffle Express, Aliena, Els Pali, Jamp, Green note, Los violentos de Kelly, el Sobrino del Diablo amb Xavi García i Lia Sampa.

Per Sant Joan, el Centre de la Cultura Catalana i l’Associació de Fallaires d’Andorra la Vella amb el suport del comú organitzen la cremada de falles, que començaran a les 19.00 h amb la recollida de la flama del Canigó a la Casa de la Vall i l’homenatge fallaire 2019. A les 22.30 h els carrers del Centre Històric i del barri del Puial seran l’escenari de la cremada, que finalitzarà a mitjanit amb l’encesa de la foguera a la plaça. Després es realitzarà el Ball de bruixes amb l’Esbart dansaire d’Andorra la Vella i es portarà a terme el concert del grup de folk Catfolkin.