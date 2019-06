A la Batllia un conflicte per les obres d’un conseller lauredià

El veí de Sant Julià de Lòria que havia denunciat un dels consellers de la minoria comunal per la realització d’unes obres que considerava il·legals a Aixovall, ha acabat portant el cas a la Batllia. El conflicte va iniciar-se el dia 6 de juliol del 2018, quan el veí en qüestió va presentar una denúncia al comú alertant de la suposada infracció urbanística que havia detectat, ja que el conseller estaria fent obres majors en una nau quan només disposava d’una autorització d’obres menors. El denunciat volia que el comú obrís un expedient administratiu al presumpte infractor i que s’aturessin els treballs.



També va denunciar la situació al Govern, que inicialment no es va voler pronunciar en considerar que la corporació encara estava dins del termini legal per respondre. Amb tot, segons es va fer públic ahir al BOPA, ara la Batllia ha admès a tràmit la demanda del veí contra la denegació d’un recurs per part del comú després que inicialment ja s’hagués resolt en contra seva la denúncia contra la possible infracció urbanística.