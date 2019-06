Boye denuncia que el 50% dels advocats de BPA estan imputats

El mediàtic advocat Gonzalo Boye (conegut per haver representat alguns dels polítics del procés independentista català) i que porta la defensa internacional del lletrat andorrà Josep Anton Silvestre, es mostra molt escèptic sobre la independència del sistema judicial del Principat. En el marc d’una roda de premsa que va fer ahir per detallar les accions que han dut a terme davant del relator especial de l’ONU per a la independència de jutges, fiscals i advocats en defensa de Silvestre, va denunciar que «en el cas BPA hi ha 12 advocats personats i el 50% han acabat imputats». Una dada que considera que «no és menor» i que «fa pensar». De fet, va indicar que dels aproximadament 195 advocats que exerceixen al país, «com a mínim 13 estan imputats o processats».



Boye va assegurar que «és la primera vegada que veig en una causa penal que el 50% dels advocats personats hagin acabat sent imputats», per la qual cosa considera, si bé ho hauran de determinar les instàncies internacionals, que «el que hi ha és un intent d’atemorir. Si no, és difícil d’explicar perquè les casualitats existeixen poc». Amb tot, va remarcar que «si és una casualitat, ja tindrà temps l’Estat andorrà d’explicar-ho». Davant d’aquestes dades, tot i admetre que no coneix el Col·legi d’Advocats, va advertir: «si quasi el 10% dels meus col·legiats estiguessin imputats, jo estaria preocupat».

Vulneració de drets

L’advocat de Silvestre, de fet, en ser preguntat per la independència del sistema judicial andorrà va indicar que li genera «seriosos dubtes», remarcant les nombroses vulneracions de drets fonamentals que al seu entendre s’estan produint en el cas del jurista andorrà en relació a la seva actuació en el cas BPA. Entre altres situacions, han exposat al relator de l’ONU amenaces per part d’un magistrat o el fet que s’hagi recomanat als seus clients que abandonin el tipus de defensa que segueixen. En relació als principis bàsics que consideren que s’estarien incomplint va citar l’intent de desqualificació personal, amenaces administratives i econòmiques o fins i tot que s’hagi «intentat vulnerar la seva llibertat d’expressió dins d’una sala de judici». «Estem parlant de coses molt serioses», va concloure.



Un seguit de vulneracions que va apuntar que en més d’una ocasió s’han intentat justificar «perquè l’estructura jurídica d’Andorra és petita, però altres països que són igual de petits o més, no tenen aquests problemes». Boye va remarcar que «tot això no té res a veure amb el tamany de la institució, sinó en distorsions que hi poden haver i que són solucionables». D’aquesta manera va admetre que hi ha altres llocs on es donen situacions similars, «però el sorprenent és que passi a Europa».



Encara que no va poder determinar en quin termini de temps poden tenir resultats, va afirmar que «estem molt tranquils amb el resultat», indicant que «hem proporcionat documentació i un context clar, honest i a prova de bales. Tot el que diu la nostra presentació està contrastat i no hem inclòs cap element subjectiu».



Un cop el relator hagi fet el seu informe, s’espera que faci tot de recomanacions que l’Estat andorrà hauria d’implementar. Tot i mostrar-se convençuts que el país complirà, també va avançar que ja tenen preparades més accions jurídiques per a altres institucions que encara no va voler desvelar.

Persecució

Per la seva banda, Silvestre va reconèixer que «m’he sentit perseguit i sobretot quan reiteradament es neguen coses que s’ha dit en una vista oral». També es va mostrar «decebut» amb el Col·legi d’advocats, tot i dir que ha rebut molt suport dels companys. «No es pot atacar com s’està atacant el lliure exercici de la professió, tant des de fora de l’administració de justícia com des de dins. No hauria de passar en un estat democràtic», va sentenciar.