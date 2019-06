La cogeneració arribarà a uns 70 habitatges de la capital el 2021

La cogeneració arriba a Andorra la Vella i preveu abastir calefacció i aigua calenta amb aquest sistema a una setantena d’habitatges, és a dir a unes 2.000 llars, el 2021. A diferència de la central ubicada a Soldeu, la instal·lació de la xarxa que abastirà part del nucli de la capital aprofitarà la calor residual, que actualment no s’usa i que surt de la crema dels residus al Centre de Tractament de Residus (Ctrasa) ubicat a la Comella.



Les obres d’instal·lació de la nova xarxa de cogeneració ja han començat i l’objectiu és que els edificis més pròxims a la central puguin començar a rebre subministrament durant aquest mateix hivern en una primera fase que preveu arribar fins a la zona dels Serradells. En la segona fase, prevista pel 2020, es vol arribar fins a una part de la Baixada del Molí, el poliesportiu d’Andorra la Vella i el carrer de la Grau. Finalment, en l’última i tercera fase que s’acabaria el 2021 s’abastaria el carrer Prada Motxilla i part del carrer de Prat de la Creu. Connectar-se a la xarxa no suposa cap canvi en les instal·lacions de calefacció o d’aigua calenta dels edificis, només s’eliminaran les calderes dels habitatges. A més, es calcula que el nou sistema pot suposar un estalvi econòmic d’entre un 5 o un 15%, depenent de l’antiguitat i eficiència de la caldera actual.



La nova xarxa de calor suposarà una inversió per part de FEDA Ecoterm d’uns 15 milions d’euros per fer arribar les canonades als llocs requerits així com també la construcció d’una petita central de suport al costat de Ctrasa, per quan el forn incinerador estigui apagat o en manteniment i es pugui garantir així el servei de calefacció i aigua calenta. En total, el nou sistema suposarà la instal·lació de 3,5 quilòmetres de canonades i permetrà «una millora notable de la qualitat de l’aire i del medi ambient de la capital», va remarcar el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé. Malgrat que de moment l’obra no està prevista, no es descarta allargar la xarxa cap a altres punts de la capital si hi ha demanda.