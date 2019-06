La selecció viatja a l’Europeu de Zagreb

Cal apostar per mesures més enllà de la paritat a les institucions

Diumenge, en funció dels resultats obtinguts en la competició, disputarà la Bowl, per definir les quatre darreres places, la Plate, per definir de la cinquena a la vuitena o la Cup, que certificarà l’equip vencedor.

En aquest sentit, el seleccionador Marc Abelló comptarà amb les jugadores del VPC Andorra, Marcia Garcia, Aina Margalef, Anna Casals, Paula Calvo, Blanca Ruiz, Chiara Cerqueda, Estefania Sebastian, Raquel Sebastià i Nadia Olm, a més de Mariona Barcons, del TCMS Rugby de Federal 1, d’Erika Maldonado de l’Entente Corse de Federal 2 i de Noeila Pauls, del Sain Jean de Vedas de Regional. Robin Estevez és el mànager general. Andorra està enquadrada en el grup C i jugarà la primera fase aquest dissabte. Ho farà contra Bulgària, a les 12.28 hores, contra Croàcia, a les 15.35 hores i contra Luxemburg, a les 17.58 hores.

Per El Periòdic

