L’Ilde Lima ‘più virale’

L’endemà del partit entre Andorra i França, el capità de la selecció, Ilde Lima, va protagonitzar una divertida anècdota al Corriere dello Sport, ja que el mitjà de comunicació li va donar cinc punts a Ildefons i 4,5 a Lima, un error que pot passar en qualsevol mitjà de comunicació. No obstant això, quan el jugador ho va veure, va posar un tuit que deia: «Gràcies al Corriere dello Sport per fer-me jugar aquest partit dues vegades, però millor com a Ilde, que va obtenir un cinc». Aquesta piulada es va tornar absolutament viral i va obtenir 130.000 impressions i, a més, va guanyar un munt de seguidors a Twitter, a més d’un article al mateix mitjà explicant l’anècdota.

«M’ho va enviar un amic l’endemà i el tuit va ser de broma, però des del Corriere em van trucar per demanar-se disculpes però en cap moment em va ofendre, només em va sorprendre», assegurava i destaca que «quan ho vaig veure vaig riure, però no pensava mai que el tuit el veiés tanta gent». «Hi ha mitjans que no tenen un coneixement de les seleccions petites i posen una nota als jugadors, estic curat d’espants», aclaria.

«És un error que no em canviarà la vida, els vaig dir que podia passar, fa molts anys que jugo a la selecció», remarcava i recordava que «ja va bé que es parli de la selecció».

A més, pel que fa al partit, va recordar que «la diferència entre les dues seleccions és abismal, anaven sobrats, així que vam fer un partit per minimitzar danys perquè si no et pot arribar una golejada històrica», va comentar i va tenir també un record especial de Juli Sánchez, a qui li va cedir el braçalet de capità quan va entrar al camp durant l’enfrontament. «Són moments que entristeixen una mica, ha passat tot molt ràpid, té molt mèrit la seva dedicació al país i s’havia d’acomiadar com deu mana, hem viscut penes i alegries junts», sentenciava.