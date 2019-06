Juan Perro i Fundación Tony Manero, plats forts

Reduir la sinistralitat passa per incidir en diferents factors

El Jambo Street Music presenta avui una jornada de concerts amb els artistes més rellevants d’aquesta edició. La plaça Guillemó d’Andorra la Vella viurà a partir de les 22.00 hores l’actuació de Juan Perro, mentre que a mitjanit serà el torn de la Fundación Tony Manero. Aquests seran dos dels concerts programats en set ubicacions de la capital. Avui tocaran Four Flags i Mareta Bufona (plaça Rebés), Vibrand i El tren de la musa (Cap del Carrer), Albert B, Lebreaks i Ominira (carrer Anna Maria Janer), Garatge Fusió i Bluetonics (placeta Monjó), Dani Birch amb Ladis Baró, Robert Poch i Mireia Clua (placeta Sant Esteve) i actuaran els esbarts del Principat d’Andorra a la plaça del Consell.

Per El Periòdic

