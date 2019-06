Més anys, i ja en són 41, i més arròs

Una vegada més, els escaldencs es van reunir ahir al Parc de la Mola per celebrar l’aniversari de la parròquia, aquest cop per commemorar els 41 anys. Com marca la tradició, ho van fer al voltant d’una taula i d’un bon plat d’arròs. De fet, es van preparar i repartir prop de 1.800 racions d’un arròs de muntanya, va precisar el mestre paeller escaldenc, Abundi Monterde, les quals van ser devorades amb devoció pels assistents a la celebració, després de fer una bona estona de cua.

La celebració s’ho val i en total es van cuinar 175 quilos d’arròs i 350 de tota mena de carn, entre conill, guatlla, pilotes i costelles de porc, ànec, així com verdures i bolets. La feina de preparació va començar a les set del matí perquè cap a dos quarts de dues del migdia els assistents poguessin gaudir de la paella. Monterde va destacar que ell i el seu equip també estaven de celebració perquè fa 20 anys que preparen la paella d’Escaldes. «Estic orgullós de ser de la parròquia i m’agrada molt l’ambient familiar i de germandat», va manifestar.



Abans del dinar no va faltar la ballada de sardanes, organitzada per l’Agrupació Sardanista d’Andorra i l’Esbart Santa Anna va oferir una mostra de balls tradicionals. La cònsol major, Trini Marín, es va mostrar emocionada per commemorar els anys de la parròquia per última vegada com a cònsol. «Això seguirà i els pròxims cònsols han de seguir celebrant l’aniversari de la parròquia perquè s’ho mereix i els escaldencs també», va dir.