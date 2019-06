Mobilitat i Policia reclamen multes més severes contra els accidents

Mobilitat i el cos de Policia consideren que les sancions previstes actualment en el Codi de Circulació no s’adeqüen a la realitat i, per tant, no ajuden a tenir un efecte dissuasiu a l’hora de mantenir conductes imprudents al volant ni a reduir el nombre d’accidents de trànsit. El director del departament de Mobilitat, Jaume Bonell, va reclamar ahir que «les sancions s’haurien d’adaptar a la realitat perquè ara n’estan lluny». En aquest sentit va admetre que «les nostres sancions són extremadament laxes i per tant, no ens ajuda. Sancions d’un import superior, òbviament tenen un efecte claríssim».



Una opinió similar va expressar el director adjunt primer de la Policia, Bruno Lasne, que va mostrar-se optimista amb la qüestió perquè s’està en procés d’actualització del Codi de Circulació. «Quan s’aprovi les sancions no seran les mateixes que ara, que algunes són irrisòries. Cal adaptar les sancions a allò que passa a la societat».

Base de dades

La petició la van exposar en la roda de premsa posterior a la presentació de la nova base de dades d’accidents del Centre Nacional del Trànsit. L’eina entrarà en funcionament dijous i permetrà recollir en una base cartogràfica tots els accidents que es produeixin a la xarxa viària del país. D’aquesta manera es fusionaran els registres tant de la Policia com dels Serveis de Circulació i es podran obtenir estadístiques globals de les quals no es disposa avui. De fet, Bonell no va poder facilitar una xifra total d’accidents durant l’any passat, adduint que només es tenien les dades per separat.



A més, s’espera que la base de dades també permeti analitzar les causes dels sinistres i situar els punts negres. Amb tot això, es preveu poder impulsar mesures correctores per disminuir els accidents i les víctimes.



Igualment, per sensibilitzar la població, s’ha previst que cada dia l’aplicació de Mobilitat mostri el nombre d’accidents registrats així com el nombre de víctimes. D’altra banda, tot el recull de dades que no siguin de caràcter privat, es presentarà en una memòria anual perquè la població en sigui coneixedora.

Exàmens de conduir

Bonell també es va referir a les paraules dels responsables de l’ACA que consideren que els exàmens que s’han de superar per obtenir el permís de conducció de motocicletes «són massa laxes». El responsable de Mobilitat va admetre que «no solament l’examen per conduir motocicletes, sinó també el de cotxe». Un dels problemes, va assenyalar, és que la pràctica s’adquireix un cop ja es té el carnet i, per tant, sense cap professor al costat. «Per desgràcia tots hem passat una prova administrativa i l’aprenentatge de la conducció s’ha fet en el dia a dia quan hem tingut el carnet», va exposar, recordant, això sí, que «el territori és el que és i fins que no es viatja a l’estranger no es comença a agafar la pràctica». Així doncs, va afirmar que des del seu punt de vista la problemàtica és extensible a «motocicletes, camions i turismes».