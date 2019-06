Bombers vol acotar les competències del transport sanitari nocturn

El cos de Bombers aspira a delimitar les competències del transport sanitari nocturn, un servei de caràcter primari i no medicalitzat assignat l’any 2014 per part del Govern fruit dels convenis entre el SAAS i el Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (DEPEIS).

El pla director d’aquest marc de col·laboració estipula les competències de cada òrgan i fixa que el transport urgent medicalitzat l’assumeix el Servei Mèdic Urgent (SUM), mentre que el transport urgent no medicalitzat és el que s’encarrega Bombers d’efectuar. Hi ha un tercer cas que és el «secundari o intrahospitalari», tal com va assegurar el director adjunt del cos de Bombers Jordi Farré, «que vindria a ser el trasllat del centre mèdic de pistes al hospital», el qual el realitza una empresa de transport sanitari contractada pel SAAS/SUM.

Farré: «Tots els transports que no són urgents i es fan fora d’aquest horari [8-20 h] ens els imputen des del centre regulador»»

«Però aquesta empresa només presta servei de franja diürna, de 8.00 hores a 20.00 hores» va assenyalar Farré. Així doncs, «tots els transports secundaris que no són urgents i es fan fora d’aquest horari ens els imputen des del centre regulador» va manifestar el cap de Bombers al respecte.

És per això que la reivindicació de Bombers radica en què «aprofitant ara que al 2020 s’ha de revisar el pla de transport sanitari i s’ha de renovar la concessió d’aquestes empreses, nosaltres demanàvem que ampliessin el seu horari o que deixessin molt clares les atribucions que té cadascun dels actors sanitaris» va sintetitzar Farré, que declara que és «totalment fals» que es vulguin desprendre del transport sanitari nocturn com s’havia publicat en altres mitjans.

«Nosaltres evidentment sempre el realitzarem, no deixarem de fer un transport sanitari sigui o no competència nostra perquè a més a més ve regulat pel centre regulador del SUM. El tema és que quedin ben delimitades les competències de cadascun» va concloure el director adjunt de Bombers.